Китай зажег искусственное Солнце

Термоядерный синтез считается "святым Граалем" энергетики. Именно реакция термоядерного синтеза питает наше Солнце, температура на котором равна около 15 миллионов ° C . Он объединяет атомные ядра для создания огромного количества энергии - в отличие от процесса деления, используемого в атомном оружии и атомных электростанциях, который разбивает их на фрагменты. В отличие от деления, термоядерный синтез не выделяет парниковых газов и несет меньший риск аварий или кражи атомного материала. Но достижение термоядерного синтеза чрезвычайно сложно и непомерно дорого: к примеру, общая стоимость Международного экспериментального термоядерного реактора оценивается в $22,5 миллиарда. Это связано с тем, что при столкновении и слиянии атомов изотопа водорода с образованием гелия - в ходе той же реакции, которая создает энергию Солнца, - образуется огромное количество отработанного тепла.

Однако в прошлом месяце британские ученые объявили, что они нашли способ справиться с этими тепловыми газами, охладив их со 150 миллионов ° C до нескольких сотен градусов, что сравнимо с температурой двигателя автомобиля. Это резко снижает износ реактора, в котором происходит плавление.