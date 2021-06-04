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Китай зажег искусственное Солнце

Китай зажег искусственное Солнце (12 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   достижение   китай   наука   новости   рекорд   термоядерный реактор   техника   
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Китайский термоядерный реактор EAST поставил мировой рекорд, разогнавшись до температуры 120 градусов по шкале Цельсия и удержав ее в течение 100 секунд.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   достижение   китай   наука   новости   рекорд   термоядерный реактор   техника   
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12  комментариев
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941
Сергей 39 минут назад
красавцы!
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634
Пчёлкин 10 минут назад
Всë, ждëм дешëвую электроэнергию из Китая.
Вольт будет меньше, но очень дëшево)))
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4k
fin4all 12 минут назад
Товарищи ученые, кончайте поножовщину
Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид
Садитеся в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину
А гамма-излучение денек повременит
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4k
Денис Колосов 13 минут назад
"В отличие от деления, термоядерный синтез не выделяет парниковых газов"
какой же умница это писал)
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−14
boltik 16 минут назад
удивительно ! без рывков и скеп ...
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1k
Александр Сергеевич 16 минут назад
Тем временем в России.
https://secretmag-ru.turbopages.org/secretmag.ru/s/criminal/na-kosmodrome-vostochnyi-vyyavili-novye-makhinacii-na-sotni-millionov-rublei.htmhttps://secretmag-ru.turbopages.org/secretmag.ru/s/criminal/na-kosmodrome-vostochnyi-vyyavili-novye-makhinacii-na-sotni-millionov-rublei.htm

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998
gizmo gizmo 24 минуты назад
молодцы, чё.... Интересно чего у нас на сей счёт делается...
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796
Lisetc soho Полчаса назад
разогнавшись до температуры 120 градусов по шкале Цельсия

таки 120 или 120 млн?
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9
emasherov Lisetc soho Полчаса назад
Миллионов, разумеется. 120 градусов это не реактор, это кастрюля-скороварка...
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