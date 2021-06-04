Китай зажег искусственное Солнце

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Китайский термоядерный реактор EAST поставил мировой рекорд, разогнавшись до температуры 120 градусов по шкале Цельсия и удержав ее в течение 100 секунд.
Как сообщили государственные СМИ Китая, китайский термоядерный реактор, который сами создатели называют "искусственным солнцем", установил новый мировой рекорд, разогревшись до температуры в 120 миллионов ° C и сохранив ее в течение 100 секунд.
На пике нагрузки температура реактора достигла температуры 160 миллионов градусов по Цельсию - Это в 10 раз выше, чем температура на Солнце.
Китайские ученые надеются, что реактор - Усовершенствованный экспериментальный сверхпроводящий токамак (EAST) откроет мощный источник экологичного энергопроизводства", что станет важной вехой в стремлении Пекина к "безграничной и чистой энергии".
Новейшее устройство, которое впервые запустили в декабре прошлого года, побило предыдущий рекорд по поддержанию температуры плазмы на уровне 100 миллионов ° C в течение 100 секунд. По словам Ли Мяо, директора физического факультета Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, его следующей целью, вероятно, станет поддержание этого уровня температуры в течение недели.
"Сейчас нами достигнутзначительный прогресс, и нашей конечной целью должно быть поддержание температуры на стабильном уровне в течение длительного времени", - заявил Ли Мяо.
В реакторе EAST, крупнейшей и наиболее совершенной в Китае экспериментальной исследовательской установке ядерного синтеза, используется мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы.
Цель создателей реактора - воспроизвести процесс ядерного синтеза, который происходит естественным образом на Солнце и звездах, чтобы обеспечить почти бесконечную чистую энергию для Земли.
Реактор, расположенный в восточной провинции Китая Аньхой, постройка которого завершилась в конце прошлого года, часто называют «искусственным солнцем» из-за огромного количества тепла и энергии, которое он производит.
"Развитие термоядерной энергии - это не только способ решения стратегических энергетических потребностей Китая. Оно также имеет большое значение для будущего устойчивого развития энергетики и национальной экономики страны", - прокомментировала достижение физиков газета "Жэнминь Жибао", рупор правящей Коммунистической партии.
Китайские ученые работают над созданием уменьшенных версий термоядерного реактора с 2006 года.
Они планируют использовать устройство в сотрудничестве с учеными, работающими над Международным термоядерным экспериментальным реактором (ITER) - крупнейшим в мире исследовательским проектом ядерного синтеза, базирующимся во Франции, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году. Это крупнейшее глобальное научное сотрудничество с момента создания Международной космической станции более 20 лет назад.
В Южной Корее также есть собственное "искусственное солнце" - реактор KSTAR, который может работать при температуре 100 миллионов ° C в течение 20 секунд.
Китайские ученые работают над созданием уменьшенных версий термоядерного реактора с 2006 года.
Они планируют использовать устройство в сотрудничестве с учеными, работающими над Международным термоядерным экспериментальным реактором (ITER) - крупнейшим в мире исследовательским проектом ядерного синтеза, базирующимся во Франции, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году. Это крупнейшее глобальное научное сотрудничество с момента создания Международной космической станции более 20 лет назад.
В Южной Корее также есть собственное "искусственное солнце" - реактор KSTAR, который может работать при температуре 100 миллионов ° C в течение 20 секунд.
Термоядерный синтез считается "святым Граалем" энергетики. Именно реакция термоядерного синтеза питает наше Солнце, температура на котором равна около 15 миллионов ° C . Он объединяет атомные ядра для создания огромного количества энергии - в отличие от процесса деления, используемого в атомном оружии и атомных электростанциях, который разбивает их на фрагменты. В отличие от деления, термоядерный синтез не выделяет парниковых газов и несет меньший риск аварий или кражи атомного материала. Но достижение термоядерного синтеза чрезвычайно сложно и непомерно дорого: к примеру, общая стоимость Международного экспериментального термоядерного реактора оценивается в $22,5 миллиарда. Это связано с тем, что при столкновении и слиянии атомов изотопа водорода с образованием гелия - в ходе той же реакции, которая создает энергию Солнца, - образуется огромное количество отработанного тепла.
Однако в прошлом месяце британские ученые объявили, что они нашли способ справиться с этими тепловыми газами, охладив их со 150 миллионов ° C до нескольких сотен градусов, что сравнимо с температурой двигателя автомобиля. Это резко снижает износ реактора, в котором происходит плавление.
Однако в прошлом месяце британские ученые объявили, что они нашли способ справиться с этими тепловыми газами, охладив их со 150 миллионов ° C до нескольких сотен градусов, что сравнимо с температурой двигателя автомобиля. Это резко снижает износ реактора, в котором происходит плавление.
Ученые из Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) в Калхэме, Оксфордшир, совершили прорыв, используя экспериментальный термоядерный реактор стоимостью $77,5 миллионов под названием MAST Upgrade. В его основе лежит токамак, который использует мощное магнитное поле, чтобы удерживать изотопы водорода в сферической форме, подобной сердцевине яблока. В ней они расплавляются микроволнами в плазму для проведения реакции термоядерного синтеза.
Успешная проба нового дивертора означает, что давно обещанный ядерный синтез может стать коммерчески жизнеспособным примерно через 20 лет, поскольку Управление по атомной энергетике планирует построить увеличенную версию MAST Upgrade стоимостью $310 миллионов к 2040-м годам.
Успешная проба нового дивертора означает, что давно обещанный ядерный синтез может стать коммерчески жизнеспособным примерно через 20 лет, поскольку Управление по атомной энергетике планирует построить увеличенную версию MAST Upgrade стоимостью $310 миллионов к 2040-м годам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид
Садитеся в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину
А гамма-излучение денек повременит
какой же умница это писал)
https://www.interfax.ru/russia/766497https://www.interfax.ru/russia/766497
Китайцы молодцы, но мое мнение, что все эти попытки удержать в магнитном поле плазму, это тупиковый путь..Х.з, но проекты альтернативных классическому токамаку решений, говорят что многие так думают..
https://habr.com/ru/company/madrobots/blog/521604/https://habr.com/ru/company/madrobots/blog/521604/
https://secretmag-ru.turbopages.org/secretmag.ru/s/criminal/na-kosmodrome-vostochnyi-vyyavili-novye-makhinacii-na-sotni-millionov-rublei.htmhttps://secretmag-ru.turbopages.org/secretmag.ru/s/criminal/na-kosmodrome-vostochnyi-vyyavili-novye-makhinacii-na-sotni-millionov-rublei.htm
таки 120 или 120 млн?