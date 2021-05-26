Теперь просмотр порнографии можно "отмолить"

"Это люди, которые вышли на меня и спросили, какие бы я порекомендовал читать молитвы при этих искушениях. Я им посоветовал. Я так понял, это их самих беспокоило, и они спрашивали и для себя, и чтобы кому-то порекомендовать что-то в этом плане. Это их мирская инициатива", - поделился рассказом о своей помощи создателям чат-бота Мальцев.