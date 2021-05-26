Теперь просмотр порнографии можно "отмолить"

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В Телеграме появился чат, в котором бот подскажет, как именно нужно "отмаливать" греховные просмотры видео для взрослых.
Создателям чата помогал действительный настоятель краснодарского храма Константин Мальцев. Начинается чат задушевно донельзя: "Итак, ты поддался искушению и потратил свое время на просмотр порнографии. Возможно, ты чувствуешь вину, не знаешь, как облегчить свою душу и очистить разум?"
После этого бот просит ответить человека, сколько же времени тот провел за просмотром порнографии. Есть варианты даже: 5 минут, 15, 30, час или больше (все мысленно занялись подсчетами?). После ответа бот предлагает подборку молитв, чтение которых займет примерно столько же времени, сколько длился просмотр порно.
"Это люди, которые вышли на меня и спросили, какие бы я порекомендовал читать молитвы при этих искушениях. Я им посоветовал. Я так понял, это их самих беспокоило, и они спрашивали и для себя, и чтобы кому-то порекомендовать что-то в этом плане. Это их мирская инициатива", - поделился рассказом о своей помощи создателям чат-бота Мальцев.
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Еще лучше приложение запилить на смартфон с зачислением Святобонусов за молитвы и посещения церкви.
Потом тратишь такой, свои бонусы...Ну типа -10 бонусов за порно, 500 за женщину блудную, 10000 за кражу.
Норм же
Достаёт калькулятор: иди помолись пять раз, ступай с богом.
Другая: батюшка, я согрешила.
Сколько раз?
Два, а ещё мысли были бесовские.
Достаёт калькулятор: иди, помолись дюжину раз, да причастие поцелуй.
Третья: батюшка, я согрешила.
Сколько раз?
Не помню, батюшка, во хмелю я была, молюсь, чтоб пономарь наш на меня оком кинул.
Достаёт калькулятор: или до.е.б.ись, или ещё помолись.
Уж больно мудрёная дробь выходит..
Лишь бы денег хватило, в смысле пожертвование было соответствующим.
как прелюбодеяние с особым цинизмом?