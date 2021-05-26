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Теперь просмотр порнографии можно "отмолить"

Теперь просмотр порнографии можно "отмолить" (3 фото)

Автор:
26 мая 2021 16:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Священник   жить в россии   забавное   интернет   молитва   новости   
1711
3
В Телеграме появился чат, в котором бот подскажет, как именно нужно "отмаливать" греховные просмотры видео для взрослых.

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Метки: Россия   Священник   жить в россии   забавное   интернет   молитва   новости   
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Хоть где-то выгода скорострелам)))
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1k
Евгений Кондратьев 11 минут назад
А можно намолить впрок? Ну типа намолил несколько часов - и вот у тебя есть кредит на блуд)
Еще лучше приложение запилить на смартфон с зачислением Святобонусов за молитвы и посещения церкви.
Потом тратишь такой, свои бонусы...Ну типа -10 бонусов за порно, 500 за женщину блудную, 10000 за кражу.
Норм же
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2k
* You All 18 минут назад
и в конце такое "введите данные вашей карты дабы пожертвовать церкви..."
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382
cana61s Полчаса назад
А если такого плана фильме смотрел?
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2k
LU-LU Полчаса назад
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411
анатолий горленко Час назад
Батюшка, я согрешила один раз.
Достаёт калькулятор: иди помолись пять раз, ступай с богом.
Другая: батюшка, я согрешила.
Сколько раз?
Два, а ещё мысли были бесовские.
Достаёт калькулятор: иди, помолись дюжину раз, да причастие поцелуй.
Третья: батюшка, я согрешила.
Сколько раз?
Не помню, батюшка, во хмелю я была, молюсь, чтоб пономарь наш на меня оком кинул.
Достаёт калькулятор: или до.е.б.ись, или ещё помолись.
Уж больно мудрёная дробь выходит..
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
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2k
ддт Час назад
Пы сы:! В религии можно отмолить всё! Даже убийства!
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14k
vikklu Час назад
Они бы ещё всплывающие банеры на все порносайты загрузили, типа "Под.рочил? Отмоли по списку и пожертвуй!"
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14k
vikklu 2 часа назад
У Бога ничего не "отмолишь".
Можно лишь искренне раскаяться в своём грехе и попросить у Него прощения и Он, видя раскаявшегося грешника, конечно же простит ему. И никаких спецмолитв здесь не нужно. Мне вот интересно, как люди, читающие и знающие Слово Божие, могут нести такую чушь? Каким образом в их семинариях, преподавая Истину, умудряются отключать мозги?
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411
анатолий горленко vikklu 16 минут назад
А в православии это называется "пожертвование", и ты чист перед богом. Провайдеры просто разные.
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
В ПРЦ всё можно отмолить...
Лишь бы денег хватило, в смысле пожертвование было соответствующим.
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5k
Tim_G 2 часа назад
а участие отмаливается? ;)
как прелюбодеяние с особым цинизмом?
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