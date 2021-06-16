16 странных и забавных покупок людей





У каждого из нас иногда появляется желание прогуляться по магазинам и порадовать себя приятной покупкой. Но осторожно: никогда не угадаешь, насколько странные, смешные и безумные товары попадутся на вашем пути! Например, как насчёт головного убора в виде рыбы или галстука-лаваша? А может, вы захотите приобрести камень? Это ещё не говоря о том, что вам явно встретятся такие предметы, о назначении которых даже невозможно будет догадаться. Кажется, поход по магазинам — лучший способ увидеть, что человеческое воображение действительно безгранично, убедитесь сами!

Эта шляпа подошла только одному члену нашей семьи