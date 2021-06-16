FISHKINET
Сообщество Юмор 12433 поста • 2660 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
16 странных и забавных покупок людей

16 странных и забавных покупок людей (17 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: безделушки   в мире   вещи   люди   подборка   покупки   
1497
17

Человеческая фантазия безграничная. В этом можно убедиться, если прогуляться по магазинам со всякими безделушками или ознакомившись с фотографиями из поста.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: безделушки   в мире   вещи   люди   подборка   покупки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
Viktor 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Denissg 2 часа назад
Это не лаваш, а маца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений» Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений» «Что&nbsp;это&nbsp;такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение «Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии Порой люди коллекционируют очень странные вещи Порой люди коллекционируют очень странные вещи 18 любопытных примеров того, как время меняет вещи 18 любопытных примеров того, как время меняет вещи Забавные фото, которые получились случайно Забавные фото, которые получились случайно
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

635938



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
В Великобритании женщина в суде доказала, что трансгендер — это не биологический пол
3
116
В Великобритании женщина в суде доказала, что трансгендер — это не биологический пол
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
1
13
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
Китаянка из книги Гиннеса считает ресницы подарком Будды
0
5
Китаянка из книги Гиннеса считает ресницы подарком Будды
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений»
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#картинки#в мире#СССР#комментарии#интересное#Россия#позитив#прикольные
#интересно#люди#факты#прикол#автомобили#сша#кино#фильм#приколы#находки
#фото#животные#история#фотографии#вещи#автомир#спорт#дтп#футбол#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться