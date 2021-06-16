16 странных и забавных покупок людей

Человеческая фантазия безграничная. В этом можно убедиться, если прогуляться по магазинам со всякими безделушками или ознакомившись с фотографиями из поста.
У каждого из нас иногда появляется желание прогуляться по магазинам и порадовать себя приятной покупкой. Но осторожно: никогда не угадаешь, насколько странные, смешные и безумные товары попадутся на вашем пути! Например, как насчёт головного убора в виде рыбы или галстука-лаваша? А может, вы захотите приобрести камень? Это ещё не говоря о том, что вам явно встретятся такие предметы, о назначении которых даже невозможно будет догадаться. Кажется, поход по магазинам — лучший способ увидеть, что человеческое воображение действительно безгранично, убедитесь сами!
Эта шляпа подошла только одному члену нашей семьи
Никогда ещё я не был так доволен своей покупкой!
Только один вопрос: что это вообще такое?
Всезнающие пользователи тут же дали ответ: эта штука нужна для нанесения соуса, когда готовишь на гриле.
Страшновато представлять, как он выглядит в 13:50
Не забудьте внимательно рассмотреть вещь перед покупкой!
На острове Пасхи тоже бывает насморк
Приключения великого и ужасного Кот-Конга
Там ещё есть продолжение: «Догзилла»!
Ничего необычного, просто камень в продаже
Купил и ни о чём не жалею!
Обнаружена самая странная мебель сезона
Так всё-таки оно белое или синее?
Каждое Рождество мы с семьёй устраиваем конкурс самых жутких и нелепых подарков
Победитель этого года найден!
Накануне рыбалки вряд ли бы получилось купить что-то ещё более идеальное!
Невероятно гигантская булавка, которую можно использовать по назначению
Галстук-лаваш отлично подойдёт для делового обеда
И наконец, главное украшение праздника
Источник:
- Трогательные фотографии нескольких поколений семей на одной фотографии
- «Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение
- 18 любопытных примеров того, как время меняет вещи
- Забавные фото, которые получились случайно
- Порой люди коллекционируют очень странные вещи
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