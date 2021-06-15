16 необычных находок, сделанных на пляжах

Интересные и редкие вещи на пляже можно найти не только под слоем песка. Они повсюду и порой нужно только посмотреть по сторонам.
В нашем сознании пляжный отдых часто воспринимается, как что-то заведомо предсказуемое и скучное — ну, солнце светит, на лежаках разложены полотенца, что там можно найти интересного? Но, как оказывается, на пляже можно совершить множество невероятных и увлекательных находок! Иногда для этого приходится постараться, например, чтобы обнаружить тот самый клык уже вымершей акулы, а порой можно просто пройтись по берегу, где вам наверняка попадётся гигантское дерево, заброшенный корабль или что-то совсем внезапное. Вот лишь малая часть удивительных пляжных находок.
На берегу лежали обломки космического корабля Space X
В Хорватии нашла камень с посланием маме на корейском языке
На флоридском пляже таинственными образом появилась огромная лего-фигурка
Даже в компании Lego не знали, откуда на берегу вдруг взялся этот гигант, а позже оказалось, что это арт-проект голландского скульптора Ego Leonard.
Нашла стекляшку, которая стала идеально круглой от воды
Иногда среди песка попадаются кусочки дерева
А я нашла на пляже камешек, который и сам похож на пляж!
В Германии дети обнаружили запас пасхальных сладостей и игрушек
С одного из проплывающих мимо кораблей упал контейнер, и в итоге всё его содержимое оказалось на берегу.
Наконец-то нашёл зуб мегалодона — это вид акул, который уже не существует
Решили прогуляться по пляжу, а попали в «Закон и порядок»
К берегу прибило старую игровую приставку с картриджем внутри
Видимо, кто-то настолько огорчился из-за проигрыша, что от злости выкинул приставку прямо в океан!
С женой нашли этот стеклянный шар, который уже превратился в отдельную экосистему
Мой трофей — зуб акулы, затупившийся от воды
На заброшенном пляже можно найти и заброшенный корабль
А вот и самая милая пляжная находка
Источник:
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