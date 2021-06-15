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16 необычных находок, сделанных на пляжах

16 необычных находок, сделанных на пляжах (17 фото)

Автор:
15 июня 2021 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   интересно   люди   находки   пляж   подборка   
934
17

Интересные и редкие вещи на пляже можно найти не только под слоем песка. Они повсюду и порой нужно только посмотреть по сторонам.

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Метки: в мире   вещи   интересно   люди   находки   пляж   подборка   
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