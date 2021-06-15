16 необычных находок, сделанных на пляжах

В нашем сознании пляжный отдых часто воспринимается, как что-то заведомо предсказуемое и скучное — ну, солнце светит, на лежаках разложены полотенца, что там можно найти интересного? Но, как оказывается, на пляже можно совершить множество невероятных и увлекательных находок! Иногда для этого приходится постараться, например, чтобы обнаружить тот самый клык уже вымершей акулы, а порой можно просто пройтись по берегу, где вам наверняка попадётся гигантское дерево, заброшенный корабль или что-то совсем внезапное. Вот лишь малая часть удивительных пляжных находок.

На берегу лежали обломки космического корабля Space X