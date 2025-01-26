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Кунштюки — старинные безделушки с секретом, вызывающие восторг

Кунштюки — старинные безделушки с секретом, вызывающие восторг

Автор:
26 января 2025 09:56
Метки: Кунштюки   безделушки   секрет   
493
13

Во все времена мастера создавали предметы с секретами, поражающие тонкой работой и сложной конструкцией. Первыми такими изделиями были хорошо известные всем матрешки. Но со временем появился спрос на изысканные и необычные вещи, которые могли украсить собой быт аристократов. Так, в середине 19 столетия вошли в моду кунштюки — миниатюрные шедевры, не имеющие практического значения, но восхищающие своим замыслом и точной работой.

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Современного человека сложно чем-то удивить. Даже механические монеты, созданные с ювелирной точностью, впечатляют не всех. Но в 19 веке все было иначе, и многие творения мастеров казались людям настоящим чудом. Сувениры с секретом, которые в России называли кунштюками, были дорогим удовольствием. Название этих шедевров произошло от немецкого слова Kunststück, что означает «фокус», «трюк». Они становились предметами гордости своих владельцев, которые демонстрировали гостям.

Первые кунштюки появились в Европе в 18 столетии. В Российской империи мало кто мог позволить себе такие безделушки, и в дома знати они попадали только в качестве диковинки, привезенной в подарок из-за границы. Но в середине 19 века австрийский скульптор и литейщик Франц Бергман (Franz Bergmann) все изменил. В 1860 году он основал в Вене фабрику, которая начала массово выпускать кунштюки на любой вкус.

Франц Бергман, человек с большим талантом и невероятным трудолюбием, создавал шедевры, а фабрика выпускала их серийно. Это были статуэтки с забавными анималистическими и жанровыми сценками, а также популярными в то время восточными мотивами. Нельзя сказать, что работа была поставлена на поток. К каждому изделию своей фабрики Бергман относился серьезно и исполнение было всегда безупречным.


Особой категорией продукции стали кунштюки эротического жанра. В 19 веке к подобным произведениям в обществе относились предвзято. Поэтому все шедевры 18+ Бергман подписывал не своим полным именем. На них наносили букву «Б» или анаграмму «Нам Греб» (фамилия, записанная наоборот).

Внешне эротические кунштюки выглядели совершенно невинно. Но при нажатии на скрытую кнопку или рычажок перед удивленным зрителем появлялась обнаженная красавица. Чаще всего Франц Бергман создавал обнаженных девушек, скрытых внутри фигурок животных, растений или египетских сфинксов.

Фабрика Бергмана существовала до середины 1890-х годов. Потом из-за экономического кризиса, охватившего Европу, предприятие закрылось. Но в 1900 году сын мастера, Ксавьер Бергман, возродил дело отца, и компания успешно работала до 1930 года.

В наши дни кунштюки, созданные Бергманом и другими мастерами в позапрошлом веке, стали объектами коллекционирования. Их продают на аукционах, и цена на отдельные экземпляры исчисляется десятками тысяч долларов.

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Метки: Кунштюки   безделушки   секрет   
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90k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Семен Семеныч дарит кунштюк

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19k
ss 21 минуту назад
"Название этих шедевров произошло от немецкого слова Kunststück, что означает «фокус», «трюк»."
---
Нет. Это кривой перевод электронных словарей. На самом деле слово "Kunststück" на немецком языке переводится как "произведение искусства" или "художественный шедевр". От слов Kunst - искусство и Stück - вещь, предмет. Это слово может также использоваться в различных контекстах, например, для обозначения творческого акта или виртуозного выступления. Но никак ни "форкус" или "трюк".
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10k
Vadim Smirnov Полчаса назад
Короче говоря - латунная порнография
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Иван Кемеров
  • Дата регистрации: 12.06.2014
  • 57373 поста (49144 в горячем)

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