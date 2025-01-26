Кунштюки — старинные безделушки с секретом, вызывающие восторг

Первые кунштюки появились в Европе в 18 столетии. В Российской империи мало кто мог позволить себе такие безделушки, и в дома знати они попадали только в качестве диковинки, привезенной в подарок из-за границы. Но в середине 19 века австрийский скульптор и литейщик Франц Бергман (Franz Bergmann) все изменил. В 1860 году он основал в Вене фабрику, которая начала массово выпускать кунштюки на любой вкус.