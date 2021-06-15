16 фотографий мастеров маскировки

Искусство конспирации — это целая наука, которая требует особых навыков и отточенной техники. Но бывают и случаи, когда все события складываются так, что филигранная маскировка удаётся по чистой случайности, прям как у героев из нашей сегодняшней подборки. Эти люди, животные и даже предметы сумели слиться с окружающей их обстановкой, чем здорово задурили всех вокруг! И теперь нам придётся внимательнее смотреть на снимки, чтобы отыскать истинных мастеров конспирации.
Моя крыска сидит на полу. А нет, на моих ногах!
Я думал, что чашка пустая, а в ней оказалось молоко
Просто ковёр, и нечего тут разглядывать
Этим утром я долго искала свою тетрадь
Вам тоже сперва показалось, что это тень?
Просмотр фотографий из серии «случайный камуфляж» — настоящая тренировка для глаз, ведь понять, что к чему и отыскать все детали картинки бывает и правда непросто.
Так долго лежу в кровати, что стал её частью
Небоскрёб, отражающий небо
Найди чихуахуа на фотографии
Случайный камуфляж в действии
Мой синяк отлично замаскировался под тени. Пришлось попытаться накрасить так же второй глаз
Колпачок от флешки попал мне в еду и идеально замаскировался под красный перец
Выгуливали своих попугаев. Да, на снимке их два
Потеряла своего пса
Я знаю, что медиаторы постоянно теряются, но этот вышел на новый уровень маскировки
Эта птичка — мастер конспирации
Сначала я решила, что стул сломан
Источник:
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