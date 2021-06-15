16 фотографий мастеров маскировки

Искусство конспирации — это целая наука, которая требует особых навыков и отточенной техники. Но бывают и случаи, когда все события складываются так, что филигранная маскировка удаётся по чистой случайности, прям как у героев из нашей сегодняшней подборки. Эти люди, животные и даже предметы сумели слиться с окружающей их обстановкой, чем здорово задурили всех вокруг! И теперь нам придётся внимательнее смотреть на снимки, чтобы отыскать истинных мастеров конспирации.

Моя крыска сидит на полу. А нет, на моих ногах!