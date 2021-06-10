18 фотографий предметов, которые похожи на что-то другое

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Подбока вещей и предметов, которым надоело быть самими собой и они начали притворяться чем-то совсем иным.
Кажется, некоторые вещи испытывают кризис самоидентичности: им совершенно надоело быть собой, и они хотят быть похожими на что-то совершенно иное. Так, случайные капли кофе превращаются в планеты, палочка становится мечом, а деревья обзаводятся ушами.
Палочка-меч
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Внезапная шестёрка на помидорке черри
Ну чем не бильярдный шарик!
Сердце на пластыре
Да это же кофейная планета Земля!
Солнцезащитные очки, которые выглядят как насекомое
Крем для рук превратился в котёнка
Бутон мака выглядит зубастым
Мой сын нашёл камень, похожий на картошку
Не только у стен есть уши
Паучок
Маленькая звёздочка
Моя яичница выглядела как киви, клюющий что-то с земли
Капля кофе, похожая на Юпитер
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