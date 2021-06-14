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Черно-белая иллюзия: как выглядит ЧБКафе, «нарисованная» кофейня в Петербурге

Черно-белая иллюзия: как выглядит ЧБКафе, «нарисованная» кофейня в Петербурге (7 фото)

Автор:
14 июня 2021 06:13
Метки: интересное   интерьер   кафе   
438
7
Тот случай, когда посещение кафе — нечто большее, чем возможность перекусить или поговорить за чашечкой кофе! Питерское ЧБКафе на набережной реки Мойки напомнит о детстве и любви к «разукрашкам»…
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Метки: интересное   интерьер   кафе   
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21k
Ваня 2 часа назад
а меню - один сплошной мат... где сосиски с макаронами, бутерброды с колбасой и сыром и прочее?..
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9k
Кыся 10 минут назад
А пожрать там нечего...
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19k
Виталий Касандров 22 минуты назад
Ну как бы что бы картинка была реальной а не после обработки нужны люди в кадре и видео с ними а так реклама фотошопа .
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