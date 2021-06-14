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Тот случай, когда посещение кафе — нечто большее, чем возможность перекусить или поговорить за чашечкой кофе! Питерское ЧБКафе на набережной реки Мойки напомнит о детстве и любви к «разукрашкам»…
В Петербурге на набережной Мойки, 29 открылась вторая в России черно-белая кофейня (есть еще похожее кафе в Москве). Уютная кофейня с завтраками и десертами притаилась в арке. Главный секрет заведения не интересная кофейная карта и не малиновые тарталетки, а черно-белый интерьер.
Все помещение внутри выглядит как нарисованное, такого эффекта создателям удалось добиться с помощью белой краски и черных линий, которые делают изображение объемным.
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Интерьер кафе, созданный российской художницей Анфисой Тошиной, выглядит нарисованным углем на листе белой бумаги, создавая иллюзию того, что вы — единственный трехмерный объект в двухмерном мире.
Весь ремонт и дизайн сотрудники необычного общественного пространства выполнили своими руками за 35 дней.
В меню ЧБКафе — кофейная классика и коктейли с кофе: раф и мокачино. Кроме кофе, заваривают каскару и матча, готовят безалкогольный глинтвейн и молочные коктейли. Из еды — классика для завтрака: киш с курицей, несколько видов сэндвичей, овсянка и гранола. На десерт — торты, чизкейки и эклеры.
В концепции интерьера а‑ля книжка-раскраска нет ничего нового. Впервые он был представлен в Южной Корее дизайнерами кафе Yeonnam-dong 239–20, и с тех пор его перенимают предприниматели в разных странах.
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Метки: интересное интерьер кафе
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