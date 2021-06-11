Просто любопытная сторона нашей прошлой жизни - ресторан. Место, где отмечали знаменательные события, где люди встречались, расставались, гуляли и отдыхали. И посетить его мог любой, ибо сумма за гулянку была не столь значительно для всех слове населения. Вспомним советские цены и сравним с сегодняшним днем
Думаю особо сказать нечего - все итак видно. Белуга 83 копейки
Колбаса 24 копейки. Даже курица дороже осетрины
И все в таком роде - уха рыбацкая с расстегаями - 1 рубль 16 копеек, Палтус "Миньер" - 78 копеек, Осетрина горячего копчения - 89 копеек. Наслаждайтесь!
И по ценам, чтобы было понятно.
Уровень средней з/п в 1950–1955 гг составлял 601–711 р. З/п по отраслям выглядела так:
образование: 743 р.;
железная дорога: 769 р.;
сельское хозяйство: 459 р.;
строительство: 743 р.;
промышленность: 808 р.;
народное хозяйство: 712 р.
Средняя заработная плата в 60-е годы составляла 783–850 рублей. денежная реформа убрала ноль в ценниках, изменив расценки в 10 раз.
Средняя заработная плата в 70е годы составляла 180 р. (около 40 тыс. р. на сегодняшние деньги).
Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 г. составляла 190,1 р.
Размер з/п (средний) выглядел так:
рабочий (наряд): 90-110 р., квалифицированный: до 350 р.;
педагог: 110-120 р.;
медицинский работник: 110-120 р.;
технический работник: 130-140 р.;
инженер: 170-180 р.;
руководство предприятий: 200-250 р
Минимальная оплата труда (МРОТ) в СССР составляла 11 025 рублей (50 советских), а в РФ 12 792 рублей.
Источник:
- Невероятные меню: чем кормили и сколько стоила еда до революции
- Огромные архивы из СССР: радио, кино, документы, календари, мультики, учебники и прочее-прочее. Часть 2
- Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели
- Что стоило дороже всего в советском ресторане?
- Ах, это пенная красота: советская статистика и старые этикетки пива. Часть 2
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