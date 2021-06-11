И по ценам, чтобы было понятно.

Уровень средней з/п в 1950–1955 гг составлял 601–711 р. З/п по отраслям выглядела так:

образование: 743 р.;

железная дорога: 769 р.;

сельское хозяйство: 459 р.;

строительство: 743 р.;

промышленность: 808 р.;

народное хозяйство: 712 р.

Средняя заработная плата в 60-е годы составляла 783–850 рублей. денежная реформа убрала ноль в ценниках, изменив расценки в 10 раз.

Средняя заработная плата в 70е годы составляла 180 р. (около 40 тыс. р. на сегодняшние деньги).

Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 г. составляла 190,1 р.

Размер з/п (средний) выглядел так:

рабочий (наряд): 90-110 р., квалифицированный: до 350 р.;

педагог: 110-120 р.;

медицинский работник: 110-120 р.;

технический работник: 130-140 р.;

инженер: 170-180 р.;

руководство предприятий: 200-250 р

Минимальная оплата труда (МРОТ) в СССР составляла 11 025 рублей (50 советских), а в РФ 12 792 рублей.