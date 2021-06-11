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Бубликов на все: ностальгия по ресторанным ценам, которые могли себе позволить даже студенты

Бубликов на все: ностальгия по ресторанным ценам, которые могли себе позволить даже студенты (36 фото)

Автор:
11 июня 2021 13:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   еда   кафе   меню   ностальгия   прошлое   ресторан   
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Просто любопытная сторона нашей прошлой жизни - ресторан. Место, где отмечали знаменательные события, где люди встречались, расставались, гуляли и отдыхали. И посетить его мог любой, ибо сумма за гулянку была не столь значительно для всех слове населения. Вспомним советские цены и сравним с сегодняшним днем

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Метки: Исторические факты   СССР   еда   кафе   меню   ностальгия   прошлое   ресторан   
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1  комментарий
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Алексей 9 минут назад
В Советском Союзе было много чего хорошего. И многое в советское время было лучше чем сейчас. Но вот рестораны в частности и вообще сфера обслуживания в целом в перечень этого хорошего явно не входили.
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