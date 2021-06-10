"Не все люди - мерзавцы!": история человека-легенды

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Педагог и врач Януш Корчак - это настоящий герой, подаривший нам книги воспитании и любви к детям, актуальные до сих пор.
Настоящее имя Корчака - Хирш Хенрик Гольдшмит. Домашнее его имя было Генрик, а Корчак - его творческий псевдоним.
Он родился 22 июля 1878 года, в Варшаве, в интеллигентной семье, где все были образованны, знали несколько языков и осознанно приняли христианство, не порывая с бытовой еврейской традицией.
Он родился 22 июля 1878 года, в Варшаве, в интеллигентной семье, где все были образованны, знали несколько языков и осознанно приняли христианство, не порывая с бытовой еврейской традицией.
Когда отец Генрика тяжело заболел, в семье настала острая нужда в деньгах. Мальчик хорошо учился и уже в 15 лет стал за плату давать уроки своим сверстникам и ребятам помладше. Пожалуй, именно в тот момент он почувствовал свое призвание педагога: Генрик умел увлечь подопечных и мог рассказать интересно даже о самых скучных школьных предметах.
В 18 лет Генрик выпустил свою первую педагогическую статью - "Гордиев узел". В нем он задал очень важный вопрос о проблеме воспитания: "Настанет ли день, когда матери и отцы перестанут думать о тряпках и развлечениях - и сами займутся воспитанием и образованием своих детей, не перекладывая эту роль на нянек и репетиторов?". Его легкий и увлекательный стиль очень понравились редактору еженедельника. Настолько, что он предложил юноше вести в издании свою собственную колонку.
В 18 лет Генрик выпустил свою первую педагогическую статью - "Гордиев узел". В нем он задал очень важный вопрос о проблеме воспитания: "Настанет ли день, когда матери и отцы перестанут думать о тряпках и развлечениях - и сами займутся воспитанием и образованием своих детей, не перекладывая эту роль на нянек и репетиторов?". Его легкий и увлекательный стиль очень понравились редактору еженедельника. Настолько, что он предложил юноше вести в издании свою собственную колонку.
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Когда отец Генрика скончался, он поступил в 1898 году на медицинский факультет Варшавского университета. Да, врачи тогда были в почете и получали хорошие деньги, а семью нужно было кормить.Там, кстати, и появился его творческий псевдоним - Януш Корчак. Несмотря на напряженную учебу, молодой человек не бросил педагогику.
Кстати, в роли военного медика будущий педагог принял участие в трех войнах: русско-японской, Первой Мировой и советско-польской. Он работал с 1904 года детским врачом в больнице для детей из бедных семей. Все пациенты Корчака были из неблагополучных семей, что привело его к тому, что уже в 29 лет он решил посвятить свою жизнь детям, отринув собственную личную жизнь. Корчак жил на чердаке детского дома, писал там как книги для детей, так и книги для взрослого поколения. Днем он работал в доме воспитателем, а уже через несколько лет стал директором Дома сирот.
Кстати, в роли военного медика будущий педагог принял участие в трех войнах: русско-японской, Первой Мировой и советско-польской. Он работал с 1904 года детским врачом в больнице для детей из бедных семей. Все пациенты Корчака были из неблагополучных семей, что привело его к тому, что уже в 29 лет он решил посвятить свою жизнь детям, отринув собственную личную жизнь. Корчак жил на чердаке детского дома, писал там как книги для детей, так и книги для взрослого поколения. Днем он работал в доме воспитателем, а уже через несколько лет стал директором Дома сирот.
В 1939 году началась Вторая Мировая война. Оккупированная фашистской Германией Польша, в которой полным ходом идет застраивание изолированной территории для еврейского населения. Еврейских детей-сирот пригнали в Варшавское гетто, а Корчак продолжал заботиться о них, приносил лекарства и еду.
Наступило 5 августа 1942 года. Все обитатели "Дома сирот" получили распоряжение прибыть на Умшлагплац - пункт депортации в немецкий концлагерь Треблинка. Корчак, как говорили множество свидетелей, шел, ведя за собой, на вокзал толпу ребятишек. Также в последний путь детей провожали 12 сотрудников приюта, включая правую руку Януша Корчака, Стефанию Вильчинскую, которая работала с ним с момента открытия "Дома сирот" в 1912 году.
По воспоминаниям очевидца, секретаря еврейской общины в Варшаве, Наума Ремба, в отличие от толпы кричащих людей, загоняемых нацистами в поезда, приютские дети шли "со спокойным достоинством":
"Это было похоже не на погрузку в товарные вагоны, а на марш молчаливого протеста против режима убийц… Такой процессии ещё не видели человеческие глаза."
На тот момент Януш Корчак уже был известным и уважаемым педагогом, а свидетель происходящего Эммануэль Рингельблюм рассказывал в своих воспоминаниях, что когда Корчак шел мимо фашистов, то полицаи отдавали ему честь.
Наступило 5 августа 1942 года. Все обитатели "Дома сирот" получили распоряжение прибыть на Умшлагплац - пункт депортации в немецкий концлагерь Треблинка. Корчак, как говорили множество свидетелей, шел, ведя за собой, на вокзал толпу ребятишек. Также в последний путь детей провожали 12 сотрудников приюта, включая правую руку Януша Корчака, Стефанию Вильчинскую, которая работала с ним с момента открытия "Дома сирот" в 1912 году.
По воспоминаниям очевидца, секретаря еврейской общины в Варшаве, Наума Ремба, в отличие от толпы кричащих людей, загоняемых нацистами в поезда, приютские дети шли "со спокойным достоинством":
"Это было похоже не на погрузку в товарные вагоны, а на марш молчаливого протеста против режима убийц… Такой процессии ещё не видели человеческие глаза."
На тот момент Януш Корчак уже был известным и уважаемым педагогом, а свидетель происходящего Эммануэль Рингельблюм рассказывал в своих воспоминаниях, что когда Корчак шел мимо фашистов, то полицаи отдавали ему честь.
Диалог с нацистом, который подвел черту в жизни Януша Корчака
- Это вы написали "Короля Матиуша"? Я читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть свободны.
- А дети?
- Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон.
- Ошибаетесь. Не могу. Не все люди - мерзавцы.
- А дети?
- Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон.
- Ошибаетесь. Не могу. Не все люди - мерзавцы.
6 августа 1942 года, в концлагере Треблинка, Януш Корчак во главе 192 ребятишек вошел в газовую камеру.
Дети боялись, плакали и педагог продолжал рассказывать им сказки, даже когда уже пустили газ, держа двоих самых маленьких на руках. Все остальные сбились вокруг него и слушали, пока могли дышать.
Когда нацисты открыли камеру они увидели, что на полу сидит мертвый Януш Корчак, обнимая детей, - стольких, скольких мог обнять. Остальные прижимались к нему и они все были одним большим остывшим комком человеческих тел.
Дети боялись, плакали и педагог продолжал рассказывать им сказки, даже когда уже пустили газ, держа двоих самых маленьких на руках. Все остальные сбились вокруг него и слушали, пока могли дышать.
Когда нацисты открыли камеру они увидели, что на полу сидит мертвый Януш Корчак, обнимая детей, - стольких, скольких мог обнять. Остальные прижимались к нему и они все были одним большим остывшим комком человеческих тел.
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребёнка платы за всё, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - третьему, и это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека - его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них - мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребёнке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что‑то для своего ребёнка. Помни, для ребёнка сделано недостаточно, если не сделано все.
8. Ребёнок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нём творческого огня. Это раскрепощённая любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребёнок, но душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребёнка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним - радуйся, потому что ребёнок - это праздник, который пока с тобой.
пожалуйста, в комментариях воздержитесь от антисемитских высказываний, уважайте память о Януше Корчаке и его подвиге.
Спасибо.
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Метки: герои дети интересное истории история люди фашизм януш корчак
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И каждый раз у меня, взрослого многодетного мужика, все переворачивается внутри.