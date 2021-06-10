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"Не все люди - мерзавцы!": история человека-легенды

"Не все люди - мерзавцы!": история человека-легенды (7 фото)

Автор:
10 июня 2021 18:48
Сообщество : Истории
Метки: герои   дети   интересное   истории   история   люди   фашизм   януш корчак   
1236
7
Педагог и врач Януш Корчак - это настоящий герой, подаривший нам книги воспитании и любви к детям, актуальные до сих пор.
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Метки: герои   дети   интересное   истории   история   люди   фашизм   януш корчак   
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6  комментариев
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14k
KOSTELLO Час назад
Знаю эту историю, уже много лет.
И каждый раз у меня, взрослого многодетного мужика, все переворачивается внутри.
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3
Aza 10 минут назад
Это и есть ЧЕЛОВЕК!
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3k
Виктор Штурмаревич 14 минут назад
У нас в Одессе есть реабилитационный центр им.Корчака для детей с проблемами в развитии.
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166
Влад Полчаса назад
Это страшно и жутко. Волосы дыбом встают. Был на экскурсии в Освенциме. Такое не должно повториться.
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21k
Russo Turisto Час назад
Воспитание - это наверное самая сложная вещь на свете. У правильных родителей неправильные дети, у мерзавцев - дети ангелы. Никто не знает как и почему это происходит. Но со многими его высказываниями согласен. Главное не забывать таких героев. Вечная память!
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12k
Паша Эмильевич Час назад
Спасибо за Пост.
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