"Не все люди - мерзавцы!": история человека-легенды

Когда отец Генрика скончался, он поступил в 1898 году на медицинский факультет Варшавского университета. Да, врачи тогда были в почете и получали хорошие деньги, а семью нужно было кормить.Там, кстати, и появился его творческий псевдоним - Януш Корчак. Несмотря на напряженную учебу, молодой человек не бросил педагогику.

Кстати, в роли военного медика будущий педагог принял участие в трех войнах: русско-японской, Первой Мировой и советско-польской. Он работал с 1904 года детским врачом в больнице для детей из бедных семей. Все пациенты Корчака были из неблагополучных семей, что привело его к тому, что уже в 29 лет он решил посвятить свою жизнь детям, отринув собственную личную жизнь. Корчак жил на чердаке детского дома, писал там как книги для детей, так и книги для взрослого поколения. Днем он работал в доме воспитателем, а уже через несколько лет стал директором Дома сирот.