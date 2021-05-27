Мумбайский психоз 2006 года: люди пили морскую воду

Вскоре весь пляж бухты Махим заполонили люди, пьющие воду прямо из океана.

Новость о сладкой океанической воде распространялась словно пожар. Власти отреагировали молниеносно. Заявления выпустили глава города и Совет по контролю за загрязнениями штата Махараштра. Людей просили не пить речную и океаническую воду. Возник риск массового отравления.

Первые сообщения о том, что океаническая вода стала сладкой, появились 18 августа в 20:00. Спустя четыре часа тысячи людей стали пить воду в районе бухты. Индийцы не только пили воду, но и набирали её во фляги и бутыли.