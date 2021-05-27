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Мумбайский психоз 2006 года: люди пили морскую воду

Мумбайский психоз 2006 года: люди пили морскую воду (6 фото)

Автор:
27 мая 2021 11:52
Сообщество : Факты
Метки: Бухта Махим   Махим Грик   Мумбаи   Мумбайский психоз   вода   индия   
2669
6

15 лет назад в крупном индийском городе Мумбаи произошёл необычный массовый психоз. Люди стали пить воду в морской бухте.

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Метки: Бухта Махим   Махим Грик   Мумбаи   Мумбайский психоз   вода   индия   
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11  комментариев
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вспомнилось, что в начале 90-х в России тоже массовый психоз был. "Были люди как люди", а потом ба-бах и стали массово уринотерапией увлекаться. Это даже покруче "заряженной" перед телевизором воды было. Чего только не бывает на свете.
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27k
turyst 8 минут назад
Интересно, а власти в этот момент, пробы для анализа не брали?
Может там чего дождями смыло...
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3k
Urlauber Полчаса назад
Чумак поработал


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24
Дядя Витя Час назад
"Отдельно стоит отметить тот факт, что бухта Махим и сама река имеют критический уровень загрязнения." - И не только в этой бухте. ИНДИЯ - СТАНА СУПЕРКОНТРАСТОВ!
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13k
Serg2001 Час назад
На их реки смотреть то противно, не то чтобы купаться. А про пить даже подумать страшно.
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Я в такую воду даже с берега ссать поостерегся.
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347
робт Юрий Николаевич 57 минут назад
конечно, под тобой сразу кто то начнет принимать душ
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26k
Антон 2 часа назад
Они живут в условиях дикой антисанитарии. Там такой иммунитет, что гвозди в желудках растворяются.
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