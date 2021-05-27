Мумбайский психоз 2006 года: люди пили морскую воду

15 лет назад в крупном индийском городе Мумбаи произошёл необычный массовый психоз. Люди стали пить воду в морской бухте.
Сначала жители Мумбаи сообщили, что река Махим Грик (берущая начало в озере, расположенном чуть севернее агломерации) стала сладкой. Позже индийцы стали массово пить воду из Индийского океана (недалеко от места впадения реки в океан).
Местные жители сообщали, что морская вода вдруг стала не просто пресной, а сладкой!
Вскоре весь пляж бухты Махим заполонили люди, пьющие воду прямо из океана.
Новость о сладкой океанической воде распространялась словно пожар. Власти отреагировали молниеносно. Заявления выпустили глава города и Совет по контролю за загрязнениями штата Махараштра. Людей просили не пить речную и океаническую воду. Возник риск массового отравления.
Первые сообщения о том, что океаническая вода стала сладкой, появились 18 августа в 20:00. Спустя четыре часа тысячи людей стали пить воду в районе бухты. Индийцы не только пили воду, но и набирали её во фляги и бутыли.
19 августа в час ночи на побережье отряды полиции попытались разогнать толпу, но это не помогло. Люди продолжали приходить на пляж. Там собрались индуисты и мусульмане. Они омывались и пили воду. Многие горожане признались, что надеялись таким образом избавиться от хронических болезней и недугов.
К двум часам дня 19 августа вода стала снова солёной.
Примечательно, что за несколько дней до этого инцидента шли сильные дожди. Почва напиталась влагой, а уровень озера Поваи (истока реки Махим) поднялся до критических отметок.
Отдельно стоит отметить тот факт, что бухта Махим и сама река имеют критический уровень загрязнения.
Примечательно, что после этой массовой истерии в городе не было зафиксировано вспышки отравления.
Источник:
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Может там чего дождями смыло...