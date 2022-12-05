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Житель Индии женился сразу на двух сёстрах-близнецах и был задержан полицией

Житель Индии женился сразу на двух сёстрах-близнецах и был задержан полицией

Автор:
05 декабря 2022 22:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Мумбаи   близнецы   муж   свадьба   сестры   
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В Индии задержали 36-летнего мужчину, который женился сразу на двух сёстрах-близнецах. Причем, это была их идея, а он просто под руку подвернулся.

У Пинки и Ринки (обе девушки программисты из Мумбаи) заболела мама. А у соседа была машина, на которой он постоянно возил все семейство в больницу.

В итоге, все сдружились и в какой-то момент сестры решили записать парня в мужья. Сразу на двоих, потому что они вообще всю жизнь всё делят пополам.

Во-вторых, лишняя жилплощадь в их же доме. В-третьих - машина. Удобно, в общем, со всех сторон.

А он что? Его дело солдатское. Сказано жениться, значит жениться. Тем более они так похожи, что это все равно как одна баба, просто у тебя в глазах двоится.

На свадьбу было приглашено 300 человек, ни одна из сторон не возражала против брака.

Однако на следующий день после свадьбы местный житель подал заявление на новобрачного за противозаконный брак, после чего полиция многоженца арестовала, ведь закон запрещает подобные выкрутасы, даже из благих побуждений.

Поэтому такой брак в стране недействителен и карается тюрьмой до 7 лет. Адвокат отметил, что ответственность может коснуться и сестёр.

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Метки: Индия   Мумбаи   близнецы   муж   свадьба   сестры   
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7  комментариев
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<Однако на следующий день после свадьбы местный житель подал заявление на новобрачного за противозаконный брак...>>
---------------
Зависть зажрала соседушку
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78
sky writer Полчаса назад
а что, можно так было ?
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3k
americos 58 минут назад
Вот сосед падла завистливая. А ведь так удобно. Жены две, а тёща только одна.
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
3k
3k
Старичок Час назад
мало пели и танцевали, вот сосед и обозлился на них))))
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5k
Котэ 2 часа назад
стукач! позавидывал
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
На суде пусть говорит, что думал, что она одна. А когда сразу две - был пьян и думал, что двоится в глазах
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