Житель Индии женился сразу на двух сёстрах-близнецах и был задержан полицией

В Индии задержали 36-летнего мужчину, который женился сразу на двух сёстрах-близнецах. Причем, это была их идея, а он просто под руку подвернулся.
У Пинки и Ринки (обе девушки программисты из Мумбаи) заболела мама. А у соседа была машина, на которой он постоянно возил все семейство в больницу.
В итоге, все сдружились и в какой-то момент сестры решили записать парня в мужья. Сразу на двоих, потому что они вообще всю жизнь всё делят пополам.
Во-вторых, лишняя жилплощадь в их же доме. В-третьих - машина. Удобно, в общем, со всех сторон.
А он что? Его дело солдатское. Сказано жениться, значит жениться. Тем более они так похожи, что это все равно как одна баба, просто у тебя в глазах двоится.
На свадьбу было приглашено 300 человек, ни одна из сторон не возражала против брака.
Однако на следующий день после свадьбы местный житель подал заявление на новобрачного за противозаконный брак, после чего полиция многоженца арестовала, ведь закон запрещает подобные выкрутасы, даже из благих побуждений.
Поэтому такой брак в стране недействителен и карается тюрьмой до 7 лет. Адвокат отметил, что ответственность может коснуться и сестёр.
Источник:
- Как в кино: ограбление ломбарда в Мумбаи - все, кроме танцев
- VR-технологии против COVID: пара из Индии сыграет свадьбу в метавселенной по «Гарри Поттеру»
- В Индии на свадьбе умерла невеста, но ее тут же заменили сестрой
- В Индии после сильных дождей прямо на парковке машину засосало под землю
- Двойного угара пост о близнецах
---------------
Зависть зажрала соседушку