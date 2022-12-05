Житель Индии женился сразу на двух сёстрах-близнецах и был задержан полицией

У Пинки и Ринки (обе девушки программисты из Мумбаи) заболела мама. А у соседа была машина, на которой он постоянно возил все семейство в больницу.

В итоге, все сдружились и в какой-то момент сестры решили записать парня в мужья. Сразу на двоих, потому что они вообще всю жизнь всё делят пополам.

Во-вторых, лишняя жилплощадь в их же доме. В-третьих - машина. Удобно, в общем, со всех сторон.

А он что? Его дело солдатское. Сказано жениться, значит жениться. Тем более они так похожи, что это все равно как одна баба, просто у тебя в глазах двоится.