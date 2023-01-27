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Самый дорогой в мире дом стоимостью 2 миллиарда долларов: крутой и бессмысленный

Самый дорогой в мире дом стоимостью 2 миллиарда долларов: крутой и бессмысленный

Автор:
27 января 2023 20:04
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Индия   Мумбаи   дома   миллиардеры   особняк   роскошь   
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Перед вами Антилия, самый дорогой частный дом в мире. Расположенный среди других домов-миллиардеров в Мумбаи, Индия, он стоит примерно 2 миллиарда долларов и оснащен удобствами, о которых не мечтали даже самые избалованные злодеи Бондианы. Дом принадлежит второму богатейшему человеку Азии, индийскому миллиардеру Мукешу Амбани, который живет там со своей семьей.

Строительство Антилии началось в 2006 году с проекта двух американских архитектурных фирм, чья работа над отелем Mandarin Oriental в Нью-Йорке сильно впечатлила жену Амбани, Ниту Далал Амбани. Проект в конечном итоге превысил бюджет в 1,2 миллиарда и обошелся Амбани примерно в 2 миллиардов долларов.

Некоторые считают Антилию самым высоким в мире домом для одной семьи, но эьл если не учитывать пространство для 600 слуг. Само здание имеет 27 этажей, каждый с очень высокими потолками, что делает его эквивалентным 60-этажному небоскребу. Девять скоростных лифтов позволяют жильцам быстро перемещаться по этому гиганту.

В доме шесть этажей подземной парковки, вмещающей 168 автомобилей, и три посадочные площадки для вертолетов (хотя они не работаю, поскольку не сертифицированы). Само собой, в мега-особняк включены домашний кинотеатр, банкетный зал, тренажерный зал, бассейн и полноценный спа-салон; а вот «зимняя комната» с искусственным снегом — уже довольно уникальное дополнение. Верхние шесть этажей семья Амбани использует как частную жилую зону для себя. Интересно, что здание может выдержать землетрясение силой 8 баллов.

Мукеш Амбани является председателем и управляющим директором Reliance Industries Limited, а его собственный капитал составляет 85 миллиардов долларов, что обеспечило ему девятую строчку в списке самых богатых людей мира.

Одной только концепции такого особняка достаточно, чтобы разозлить тех, кто считает, что деньги и усилия должны были направлены на что-то полезное. Но с Антилией ситуация еще острее — до постройки Антилии этот участок земли с 1895 года предназначалась для размещения приюта. Покупка Амбани земли была неоднозначной с юридической точки зрения и оспаривалась в суде. Многие решительно выступали против Антилии, считая ее простым примером пренебрежения к бедности в Индии. По словам бывшего председателя группы Tata Ратана Тата: «Человек, который там живет, должен беспокоиться о том, что он видит вокруг себя, и спрашивать себя, как он может изменить ситуацию. Если он не может, то это печально, потому что этой стране нужны люди, которые распределят часть своего огромного богатства на поиск способов облегчить страдания людей... Вот из чего складываются революции».

Цитируя пользователя Твиттера в комментариях к ролику: «Тем временем мне приходится принимать душ вот так».

 



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   Мумбаи   дома   миллиардеры   особняк   роскошь   
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2  комментария
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94k
parallax 43 минуты назад
Для Индии нормально. Страна каст.
В России тоже перегиб с частными дворцами. А равнятся надо на скадинавов, там миллионеры просто аскеты, на фоне остального мира.
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63k
doker Полчаса назад
Только у бабы может быть такая фантазия.

Мужику чего надо? Да нифига ему не надо - пожрать, попить, поиграть, но женские "хотелки"...

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