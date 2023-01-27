Самый дорогой в мире дом стоимостью 2 миллиарда долларов: крутой и бессмысленный

Мукеш Амбани является председателем и управляющим директором Reliance Industries Limited, а его собственный капитал составляет 85 миллиардов долларов, что обеспечило ему девятую строчку в списке самых богатых людей мира.

Одной только концепции такого особняка достаточно, чтобы разозлить тех, кто считает, что деньги и усилия должны были направлены на что-то полезное. Но с Антилией ситуация еще острее — до постройки Антилии этот участок земли с 1895 года предназначалась для размещения приюта. Покупка Амбани земли была неоднозначной с юридической точки зрения и оспаривалась в суде. Многие решительно выступали против Антилии, считая ее простым примером пренебрежения к бедности в Индии. По словам бывшего председателя группы Tata Ратана Тата: «Человек, который там живет, должен беспокоиться о том, что он видит вокруг себя, и спрашивать себя, как он может изменить ситуацию. Если он не может, то это печально, потому что этой стране нужны люди, которые распределят часть своего огромного богатства на поиск способов облегчить страдания людей... Вот из чего складываются революции».