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Советский подводник Виктор Слюсаренко — единственный, кому удалось экстренно всплыть с глубины 1км

Советский подводник Виктор Слюсаренко — единственный, кому удалось экстренно всплыть с глубины 1км (3 фото)

Автор:
10 июня 2021 22:26
Сообщество : Военное
Метки: военные   происшествия   флот   
957
3

7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Официальная причина — пожар на борту. Погибли 42 советских моряка, 27 были спасены. Но только мичман Виктор Слюсаренко выжил, оказавшись на глубине более 1000 метров.

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Метки: военные   происшествия   флот   
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3  комментария
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15k
Maks Es 3 часа назад
Подводники - это особая каста космонавтов, которые погружаются в космос каждый день...
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Есть его подробный, ЖУТКИЙ (до мурашек во всех местах) рассказ на канале Рен-тв. Наверняка ЭТО выложено на ютубе.
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39k
Прораб 2 часа назад
Жуть какая. Да уж, подводники это сверх люди...
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