Самое страшное поражение русского флота за всю его историю





Долгий путь

15 октября 1904 года из порта Либава (современная Лиепая в Латвии) вышли военные корабли сформированной на Балтике 2-й Тихоокеанской эскадры. Им следовало обогнуть полмира, добраться до Желтого моря и помочь своим коллегам из 1-й Тихоокеанской эскадры, находящимся под сильным давлением Императорского флота Японии.

С самого начала роковой поход не задался. Ночью 22 октября русские корабли, находясь вблизи берегов Великобритании, обстреляли местные рыболовецкие суда, приняв их за диверсионные силы японцев. В результате погибли несколько английских моряков и лишь большими усилиями русских дипломатов конфликт удалось разрешить миром.