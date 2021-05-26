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Самое страшное поражение русского флота за всю его историю

Самое страшное поражение русского флота за всю его историю (10 фото)

Автор:
26 мая 2021 09:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   поражение   русский флот   факты   флот   фото   
606
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Русская эскадра обогнула половину земного шара только для того, чтобы бесславно встретить свою гибель у японского острова Цусима.

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Метки: интересно   история   поражение   русский флот   факты   флот   фото   
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4  комментария
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13k
Serg2001 Час назад
В романе Новикова-Прибоя "Цусима" очень подробно всё это описано. Поход. Само сражение. Причины поражения. Букв конечно много, но для тех, кто любит читать и интересуется этой темой, рекомендую. Книга при всей её историчности всё-таки художественная и читается легко.
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17k
Олег 52 минуты назад
Поражение в русско-японской войне это закономерный результат царской политики России.
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8k
Иван Акимов 56 минут назад
Адмирал Рожественский не был трусом! Он был страшнее. Он был дураком! И почти половина русских снарядов при попадании не взорвалась! В адмиралтействе чинодралы решили что пироксилин в снарядах надо помочить ато на экваторе слишком жарко!
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164
wr2x2 Иван Акимов Полчаса назад
тогда тоже чины по блату раздавали
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