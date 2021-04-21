У каждого в жизни бывают неудачные дни, когда все идет не так, и валится из рук. Поэтому гораздо комфортнее смотреть на неприятности со стороны, и думать, что у тебя всё не так уж и плохо. В этом посте вы увидите фотографии досадных происшествий, которые могут случиться с кем угодно.