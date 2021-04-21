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13 неожиданных происшествий, которые являются яркой иллюстрацией плохого дня

13 неожиданных происшествий, которые являются яркой иллюстрацией плохого дня (14 фото)

Автор:
21 апреля 2021 22:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День   Досадные   Неожиданные   иллюстрации   истории   неприятности   происшествия   
1764
14

У каждого в жизни бывают неудачные дни, когда все идет не так, и валится из рук. Поэтому гораздо комфортнее смотреть на неприятности со стороны, и думать, что у тебя всё не так уж и плохо. В этом посте вы увидите фотографии досадных происшествий, которые могут случиться с кем угодно.

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Метки: День   Досадные   Неожиданные   иллюстрации   истории   неприятности   происшествия   
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6  комментариев
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57k
Александр Ломовицкий Час назад
я 12 числа выдернул свой последний зуб мудрости , в 41 год он начал пробиваться через десну (че ему и дальше не сиделось на месте) я год терпел пока не понял что он под наклоном растет собака теперь мне 6 зубов лечить-ремонтировать изза него .
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11k
поручик Ржевский Полчаса назад
Вот - плохая ночь...

Осторожно - мат!
Ссылка www.youtube.com
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4k
RomaXz 50 минут назад
Странная траектория чистки у пылесоса. Обычно они не так работают.
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16k
Robin Hood Час назад
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Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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