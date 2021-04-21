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У каждого в жизни бывают неудачные дни, когда все идет не так, и валится из рук. Поэтому гораздо комфортнее смотреть на неприятности со стороны, и думать, что у тебя всё не так уж и плохо. В этом посте вы увидите фотографии досадных происшествий, которые могут случиться с кем угодно.
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Я ехал: на двух самолетах, поезде, автобусе и прилично прошёлся пешком, чтобы увидеть Мачу-Пикчу
Мы поехали в гости, но по дороге сломалась машина, и нам пришлось вернуться домой. И тут мы поняли, что забыли выпустить нашего пса из комнаты
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