В позорной выходке британских вояк пытаются разглядеть русский след

Россию заподозрили в попытке дискредитировать безупречный имидж доблестных джентльменов из НАТО после того, как шестерых британских военных сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы.
В британском издании Daily Mirror уточняют, что военнослужащих ссадили в объятья полицейских из-за жалоб пассажиров, заявивших, что буйство и вопли нетрезвых английских денди, изрядно пугало попутчиков. Представители местных правоохранительных органов задержали британцев и с рук на руки передали военной полиции Североатлантического альянса. Теперь выпивох ожидает дисциплинарное взыскание.
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В инциденте у границы с России разглядели злой умысел "этих ужасных русских": нашлись те, кто заподозрил наличие провокации со стороны «агентов российской разведки», которые, якобы воспользовались состоянием солдат, а может, даже и споили их. «Этот серьёзный инцидент могли специально подстроить агенты [президента России Владимира] Путина», — заявил в беседе с представителями прессы специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс. В Министерстве обороны заверили, что тщательно изучат все обстоятельства происшествия.
В издании также отмечает, что в Эстонии дислоцируется контингент военнослужащих из Великобритании, которые в большинстве своём приписаны к первому батальону Мерсийского полка.
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Шесть дебоширов получат взыскания - правда.
В инциденте у границы с России (автор-грамотей так написал) разглядели злой умысел "этих ужасных русских" - ложь. В статье сказано, что российские спецслужбы пытаются использовать информацию в своих целях. С уважением, Andiks
Советую посмотреть, что в тамошних пабах творится.
Они пока не упадут, не останавливаются.
К слову, недавно читал статистику, так вот Британцы, вроде, самые синяки.
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Кто хоть раз был с англичанами на отдыхе - убедится:
Что это сборище алкашей и хулиганья.
Вот оригинал новости.
К сведению, Йыгева - это центр Эстонии. Да, граница там недалеко. Километров 70, через Чудское озеро. Это ближайшая. А по дорогам - 200.