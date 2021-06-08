В позорной выходке британских вояк пытаются разглядеть русский след

В инциденте у границы с России разглядели злой умысел "этих ужасных русских": нашлись те, кто заподозрил наличие провокации со стороны «агентов российской разведки», которые, якобы воспользовались состоянием солдат, а может, даже и споили их. «Этот серьёзный инцидент могли специально подстроить агенты [президента России Владимира] Путина», — заявил в беседе с представителями прессы специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс. В Министерстве обороны заверили, что тщательно изучат все обстоятельства происшествия.