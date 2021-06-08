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В позорной выходке британских вояк пытаются разглядеть русский след

В позорной выходке британских вояк пытаются разглядеть русский след (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 00:08
Сообщество : Военное
Метки: Пьянство   Россия   великобритания   военные   дебош   нато   русский   след   
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Россию заподозрили в попытке дискредитировать безупречный имидж доблестных джентльменов из НАТО после того, как шестерых британских военных сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы.

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Метки: Пьянство   Россия   великобритания   военные   дебош   нато   русский   след   
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14  комментариев
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4k
Shtoppi 49 минут назад
Этих бриташек и спаивать никому не надо - сами справляются на "ура!!!", даже лучше "тех ужасных русских")))
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164
Andiks 3 минуты назад
Прочитал статью на английском. Mirror - желтуха.
Шесть дебоширов получат взыскания - правда.
В инциденте у границы с России (автор-грамотей так написал) разглядели злой умысел "этих ужасных русских" - ложь. В статье сказано, что российские спецслужбы пытаются использовать информацию в своих целях. С уважением, Andiks
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210
Сигизмунд Лазаревич 38 минут назад
Петров Баширов?
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14k
KOSTELLO 39 минут назад
Британцы меры не знают вовсе.
Советую посмотреть, что в тамошних пабах творится.
Они пока не упадут, не останавливаются.
К слову, недавно читал статистику, так вот Британцы, вроде, самые синяки.
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2k
Aristarx 40 минут назад
Солдаты пьют?! Ты ж погляди... Да никогда такого не было....
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13k
albedo 42 минуты назад
воспользовались состоянием солдат, а может, даже и споили их
=========================
Кто хоть раз был с англичанами на отдыхе - убедится:
Что это сборище алкашей и хулиганья.
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9k
Александр 43 минуты назад
Должно прокатить у алкашей, пусть скажут что им в чай подлили Боевое отравляющее вещество "Коньячок"
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22k
Slawa49 44 минуты назад
вот бы этих вояк в поезд из хабаровска до москвы с дембелями попутчиками))))))))))))))))
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9k
Кыся 44 минуты назад
https://rus.delfi.ee/statja/93657899/foto-pyanye-britanskie-soldaty-shumeli-v-poezde-prishlos-vmeshatsya-policiihttps://rus.delfi.ee/statja/93657899/foto-pyanye-britanskie-soldaty-shumeli-v-poezde-prishlos-vmeshatsya-policii

Вот оригинал новости.

К сведению, Йыгева - это центр Эстонии. Да, граница там недалеко. Километров 70, через Чудское озеро. Это ближайшая. А по дорогам - 200.
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4k
Свирепый Бамбр 50 минут назад
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