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15 совпадений, которые заставят вас поверить в матрицу

15 совпадений, которые заставят вас поверить в матрицу (16 фото)

Автор:
31 мая 2021 23:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Повсеместно   доказательства   заставили   матрица   происшествия   совпадения   шансы   
1519
16

Представьте, что с вами случается происшествие, которому сложно дать логическое объяснение. Например, вы заходите в музей, и видите портрет своего двойника. Шансы на то, что это может произойти крайне малы. И тем не менее, такое бывает повсеместно, и в этом посте вы увидите некоторые доказательства.

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Метки: Повсеместно   доказательства   заставили   матрица   происшествия   совпадения   шансы   
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−4
сергей лосев 2 часа назад
Бред
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1k
Александр Сергеевич Полчаса назад
Это пена?
.
Это крем после бритья!

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369
Rimil Tumirov Час назад
Вышел в люди прикольно
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539
Татьяна Юсова 2 часа назад
Увидеть матрицу в пене для бритья????
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28k
a.fey 2 часа назад
Нет. Не заставили.
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21k
Russo Turisto 2 часа назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А мы с другом трахали ,с разницей в неделю,одну и ту же девушку
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