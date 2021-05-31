15 совпадений, которые заставят вас поверить в матрицу

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Представьте, что с вами случается происшествие, которому сложно дать логическое объяснение. Например, вы заходите в музей, и видите портрет своего двойника. Шансы на то, что это может произойти крайне малы. И тем не менее, такое бывает повсеместно, и в этом посте вы увидите некоторые доказательства.
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