15 совпадений, которые заставят вас поверить в матрицу

Представьте, что с вами случается происшествие, которому сложно дать логическое объяснение. Например, вы заходите в музей, и видите портрет своего двойника. Шансы на то, что это может произойти крайне малы. И тем не менее, такое бывает повсеместно, и в этом посте вы увидите некоторые доказательства.