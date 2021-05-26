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В Индийском океане на терпящем бедствие судне прогремел сильный взрыв

В Индийском океане на терпящем бедствие судне прогремел сильный взрыв (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 06:38
Сообщество : Аварии
Метки: взрыв   видео   военные   индийский океан   кислота   пожар   тушение   шри-ланка   
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У побережья Шри-Ланки, ранее называемой Цейлоном, на горящем контейнеровозе «X-Press Pearl» военным по-прежнему не удаётся потушить пожар.

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Метки: взрыв   видео   военные   индийский океан   кислота   пожар   тушение   шри-ланка   
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7  комментариев
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280
Александр 3 часа назад
опять обманули... взрыва нет на видео
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865
zu4ara 51 минуту назад
Ребятам совсем не дают отдохнуть.))
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2k
Aristarx Час назад
А где же пенная атака побортно? Где охлаждение и заливка водой смежных штабелей? Где УСВЗ.... Где RESCURERы, PSV с FV, при чём тут вертолёт с поршком....

Такое впечатление что все ждут и очень надеются что выгорит полностью.
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16k
Александр Сучков Час назад
че за шляпа? где взрыв? 2 беспантовых видео и 6 минут убитого времени! Жирный минус посту...
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117
Евгений Эдельштейн 2 часа назад
Вот что я думаю... Есть ли на этом контейнеровозе какие-нибудь шпили,и любуются ли ими... Простите...
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20k
pssst 3 часа назад
на нем была твоя флешка
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