В Индийском океане на терпящем бедствие судне прогремел сильный взрыв

В Reuters также сообщили, что по заявлению официальных лиц, контейнеровоз MV X-Press Pearl, плавающий под флагом Сингапура и перевозящий косметику и химикаты, включая 25 тонн азотной кислоты, был на якоре у Коломбо, когда в пятницу загорелся один из контейнеров. После чего судно было отбуксировано в открытое море.