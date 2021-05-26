В Индийском океане на терпящем бедствие судне прогремел сильный взрыв

У побережья Шри-Ланки, ранее называемой Цейлоном, на горящем контейнеровозе «X-Press Pearl» военным по-прежнему не удаётся потушить пожар.
Как сообщили на своём Twitter канале Известия, вчера во второй половине дня, на борту грузового корабля, перевозившего ядовитые химикаты, в процессе тушения пожара произошёл взрыв азотной кислоты.
Недалеко от порта Коломбо (Шри-Ланка) на контейнеровозе «X-Press Pearl», перевозящем 25 тонн азотной кислоты, прогремел взрыв.— Известия (@izvestia_ru) May 25, 2021
Инцидент произошел во время того, как военная авиация и военные моряки тушили на судне пожар, который начался еще 20 мая pic.twitter.com/jT2XXCiPWD
Как стало известно агентству Reuters, о взрыве внутри судна сообщила официальный представитель ВМС Индика Де Силва, добавив, что вертолёт ВВС использовал сухой химический порошок, чтобы потушить огонь.
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В Reuters также сообщили, что по заявлению официальных лиц, контейнеровоз MV X-Press Pearl, плавающий под флагом Сингапура и перевозящий косметику и химикаты, включая 25 тонн азотной кислоты, был на якоре у Коломбо, когда в пятницу загорелся один из контейнеров. После чего судно было отбуксировано в открытое море.
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Такое впечатление что все ждут и очень надеются что выгорит полностью.