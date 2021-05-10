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Силовики не смогли определиться, куда прикладывать руку - к сердцу или к фуражке.
9 мая в Узбекистане отмечался День Памяти и почестей. Когда зазвучал гимн страны, присутстовавшие на трибунах глава Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев и другие официальные лица не сразу определились, как следует вести себя в этот момент. Конфуз высокопоставленных товарищей попал на видео.
На кадрах можно заметить, как силовики пытаются вспомнить правила поведения во время прослушивания гимна и прикладывают руки то к форменной фуражке, то, пытаясь подражать главе области, держат их у сердца.
На самом деле, согласно 7 статье закона «О государственном гимне Республики Узбекистан», люди в форме - от военных до сотрудников государственных служб и ведомств — прикладывают руку к головному убору, а все остальные - к левой стороне груди.
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Метки: видео военные гимн день памяти конфуз политика узбекистан
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