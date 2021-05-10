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На мероприятии ко Дню Памяти узбекские военные запутались в ритуалах во время прослушивания гимна

На мероприятии ко Дню Памяти узбекские военные запутались в ритуалах во время прослушивания гимна (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 13:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   военные   гимн   день памяти   конфуз   политика   узбекистан   
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Силовики не смогли определиться, куда прикладывать руку - к сердцу или к фуражке.

Источник:

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Метки: видео   военные   гимн   день памяти   конфуз   политика   узбекистан   
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