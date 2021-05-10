9 мая в Узбекистане отмечался День Памяти и почестей. Когда зазвучал гимн страны, присутстовавшие на трибунах глава Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев и другие официальные лица не сразу определились, как следует вести себя в этот момент. Конфуз высокопоставленных товарищей попал на видео.