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Кинопробы молодой Натали Портман и альтернативная концовка фильма «Леон»

Кинопробы молодой Натали Портман и альтернативная концовка фильма «Леон» (9 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 06:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   интересное   пробы   фильм   
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А вы знали, что легендарный фильм Люка Бессона, ставший дебютным для юной актрисы, в оригинале был гораздо более жестким и провокационным? Да и сама 12-летняя Натали Портман была невероятно близка к тому, чтобы не пройти кинопробы, от записи которых, кстати, мурашки по коже бегут.
Открываем секреты фильма «Леон», а это отличный повод пересмотреть это культовое кино еще раз.

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Метки: актриса   интересное   пробы   фильм   
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5  комментариев
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19k
Виталий Касандров 5 часов назад
Как вам такая версия финала фильма?
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
Ссылка coub.com
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Кстати, Натали Портман рассматривалась на главную роль в фильме "Лолита"(2). Но (еврейские) психологи ей отсоветовали играть те чувства, которые она не испытывала. На мой взгляд - правильно отсоветовали.
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38
Nikoha Salym 4 часа назад
Хороший фильм. Наташка молодец. Прошло уже 27 лет с выходом на экраны. Блин, как время летит....
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3k
Vladimir Lysikov 4 часа назад
Помимо мрачности концовки, я думаю, что сцена выглядела бы не естественной. Матильда, несмотря на попытки казаться крутой, была не готова к таким поступкам. Она ребёнок с детской психикой (в фильме это отлично показано) и не готова не только убивать всех подряд, но и погибнуть сама. И второе: скорей всего задумывалось продолжение, а с такой концовкой связать части было бы трудновато)
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