Кинопробы молодой Натали Портман и альтернативная концовка фильма «Леон»

«Появляется Матильда. На ней большой плащ Леона, в руке пистолет с глушителем. Ее лицо жестко и неподвижно — мы никогда не видели ее такой. У входа в здание стоят два копа, которые пораженно смотрят на нее. Это последнее выражение лица в их жизни.

Она заходит в коридор. В его конце Стэнсфилд смеется вместе со своими коллегами. Матильда идет, пока не видит белую простыню на полу. Она приседает и приподнимает один конец. Кровь Леона повсюду, но выражение его лица милое и расслабленное. Матильда гладит его по щеке.



Кто-то стучит по спине Стэнсфилда. Группа оборачивается и видит маленькую девочку, сидящую возле трупа. Матильда целует Леона и встает. Ее пистолет остается лежать на полу.



Она смотрит на Стэнсфилда, прямо в его глаза, и широко улыбается. Стэнсфилд не понимает, что происходит. Матильда достает руку из кармана и кидает ему что-то. Стэнсфилд ловит предмет. Это металлическое кольцо. Стэнсфилд все меньше и меньше понимает, что сейчас происходит.



Матильда распахивает свой плащ: внутри находится связка из дюжины гранат. У одной недостает кольца.



Стэнсфилд понимает все…



Мощный, всеобъемлющий, абсолютный взрыв!



Ударная волна опрокидывает всех стоящих на улице. Все еще в замедленной съемке тысячи обломков падают на землю. Дождь кажется еще более печальным, чем обычно».