"Попутного ветра!": Бузова сообщила, что уезжает из страны

На днях мы составили список самых бесячих звёзд, куда не попала Ольга Бузова. Многие комментаторы заметили, что больше всех россиян раздражает именно эта особа. Похоже, пришло время ликовать! Певица заявила, что покидает страну.
В своём Instagram Ольга Бузова сообщила, что уезжает из страны. Певица станет наставником на шоу белорусского телевидения X-Factor. Как и все знаменитости, сообщив эту новость, Бузова закрыла страницу, чтобы набить подписчиков.
«Я приняла решение переехать в Беларусь. Чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу X-Factor», — рассказала телезвезда.
Россияне могут радоваться, а вот белорусам искренне можно посочувствовать. Если Бузовой у вас понравится, она у вас из каждого утюгу звучать будет.
Источник:
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Прям уж переезжает на ПМЖ...
Подождём, пока она белорусов затрахает.
Интересно, куда потом поедет?
она страшна как атомная война