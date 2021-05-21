FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4904 поста • 664 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Попутного ветра!": Бузова сообщила, что уезжает из страны

"Попутного ветра!": Бузова сообщила, что уезжает из страны (2 фото)

Автор:
21 мая 2021 19:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   актриса   бузова   интересное   певица   фото   шоу бизнес   
2569
2

На днях мы составили список самых бесячих звёзд, куда не попала Ольга Бузова. Многие комментаторы заметили, что больше всех россиян раздражает именно эта особа. Похоже, пришло время ликовать! Певица заявила, что покидает страну.

Источник:

подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: young stars   актриса   бузова   интересное   певица   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
14k
3k
Федя Хитрый 4 минуты назад
Автор, ты как умудрился это певицей назвать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 5 минут назад
Батька уже перешел к решительным действиям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь С 19 минут назад
Уже было нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Leo 20 минут назад
Заголовок- гавно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Алишер 23 минуты назад
Ё@шки воробушки , не повезло белорусам . А в России стало ещё на одну дурочку меньше , поздравляю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Севастьян 24 минуты назад
Трагедия то какая!Как же мы теперь будем без нее?Кого обсуждать будем?!Ох,бяда-бяда,огорченье(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vychek Полчаса назад
Я то действительно подумал уезжает, а это всё равно, что из Москвы отъехать в подмосковье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
sir.dawidow2018 Полчаса назад
Вот это поворот! А что же нам!!! Опять Филю слушать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Полчаса назад
Как же теперь жить дальше? Что же теперь делать? Я прям не знаю....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
sir.dawidow2018 Владимир Полчаса назад
Наверно нужно накрывать столы на стадионах! И праздновать...праздновать... праздновать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ЦСКА Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Р Х 37 минут назад
До свидания. С приставкой "уё"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Владимир Владимирович 39 минут назад
сослать в жидяиль без права выезда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фрэнд 39 минут назад
Да никуда она не уедет. Скатается там бабла срубить и вернётся. К сожалению ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Любушка 41 минуту назад
Очень хочется надеяться, что так и будет. Но сомнения остаются. Она здесь никому не нужна, а кому она там вперлась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
Жаль конечно белорусов, но лучше они чем мы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Данилов 45 минут назад
Кончится х фактор, вернется.
Прям уж переезжает на ПМЖ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Свирепый Бамбр 46 минут назад
дорожная.мп3
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 49 минут назад
Дифчёнка симптичная, но уже поднадоевшая.
Подождём, пока она белорусов затрахает.
Интересно, куда потом поедет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
sir.dawidow2018 TirAn Полчаса назад
В Укропию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby 50 минут назад
Я куплю себе змею, или черепаху ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сталкер 55 минут назад
Белорусы, вы сдурели?! Нахрена вы ЭТО к себе позвали?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 25 комментариев
Показать ещё
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104456



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"
1
86
Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в дискриминации меньшинств
4
188
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении
2
127
"Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My Little Pony среди взрослых?
1
30
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My...
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
5
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#аварии#дтп#СССР#картинки#подборка#природа#фотографии#авария дня
#Юмор#история#в мире#животные#авто аварии#прикол#Россия#красота#360подмосковье#дети
#интересно#интересное#автомобили#люди#автомир#Разное#шоу бизнес#китай#школа#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться