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Первая и последняя роль известных актрис

Первая и последняя роль известных актрис (13 фото)

Автор:
14 апреля 2021 09:12
Сообщество : Кино
Метки: актриса   кино   подборка   роль   тогда и сейчас   фильм   
1648
13
Давайте совершим прыжок в прошлое и вспомним с чего начинали карьеру в большом кино наши любимые актрисы.
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Метки: актриса   кино   подборка   роль   тогда и сейчас   фильм   
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9  комментариев
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1k
Артур 10 минут назад
первая роль Селезневой Сашенька в фильме «Алёша Птицын вырабатывает характер», в титрах Наташа Полинковская
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2k
али кара ча 54 секунды назад
Первая роль Деми Мур в фильме "Выборы" 1981 года. А «Седьмое знамение» это уже 14 фильм в её фильмографии..
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2k
али кара ча 9 минут назад
Первая роль Гузеевой была в "Место встречи изменить нельзя" в 1979. А фотка последней роли из фильма "Гаффити" 2006 года. После Гузеева снялась ещё в 16 фильмах.
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2k
али кара ча 7 минут назад
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7k
Cornho али кара ча 12 секунд назад
И Сергей Мазаев с саксофоном. Ну, и Андрей Градов, конечно.
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8k
Вася 22 минуты назад
гузеева актриса .. погорелого театра.. единственную нормальную роль и то переозвучили, чтоб голос хабалский весь фильм не испортил.
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14k
ЦСКА Полчаса назад
Лариса Дмитриевна Огудалова, с тех пор несколько деградировала....
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5k
ваня панкин Полчаса назад
софи лорен кажись как-то сказала: стареть нужно красиво... а девушки - огонь!!!
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3k
Vasiliy Pakazyava Полчаса назад
Робин Райт, тетка спаси госпади
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