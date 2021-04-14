Первая и последняя роль известных актрис

Предлагаем вам посмотреть на то, как знаменитые советские и зарубежные актрисы от 55 лет выглядели в одной из своих первых ролей и в самой последней (или одной из самых). Некоторые из перечисленных женщин получили широкую известность уже после дебютной роли, а кому-то пришлось ждать признания до 30+ лет. С другой стороны кое-кто из них уже почти не снимается, в то время как другие продолжают ежегодно радовать своих поклонников новыми появлениями на экранах.



Давайте сравним, как смотрелись в кадре в молодости и как смотрятся в последнее время те актрисы, чья карьера длится уже несколько десятилетий.