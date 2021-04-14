Первая и последняя роль известных актрис

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Давайте совершим прыжок в прошлое и вспомним с чего начинали карьеру в большом кино наши любимые актрисы.
Предлагаем вам посмотреть на то, как знаменитые советские и зарубежные актрисы от 55 лет выглядели в одной из своих первых ролей и в самой последней (или одной из самых). Некоторые из перечисленных женщин получили широкую известность уже после дебютной роли, а кому-то пришлось ждать признания до 30+ лет. С другой стороны кое-кто из них уже почти не снимается, в то время как другие продолжают ежегодно радовать своих поклонников новыми появлениями на экранах.
Давайте сравним, как смотрелись в кадре в молодости и как смотрятся в последнее время те актрисы, чья карьера длится уже несколько десятилетий.
Давайте сравним, как смотрелись в кадре в молодости и как смотрятся в последнее время те актрисы, чья карьера длится уже несколько десятилетий.
1. Лариса Гузеева (61 год)
«Жестокий романс» (1984) и «Море. Горы. Керамзит» (сериал, 2014).
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3. Ирина Алфёрова (70 лет)
«С любимыми не расставайтесь» (1980) и «Водоворот» (сериал, 2020).
5. Наталья Селезнёва (75 лет)
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) и «Новогоднее дежурство» (2014).
7. Наталья Варлей (73 года)
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966) и «Волкодав из рода Серых Псов» (2006).
10. Шэрон Стоун (63 года)
«Смертельное благословение» (1981) и «Сестра Рэтчед» (сериал, 2020).
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