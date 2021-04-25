Фильм стал одним из самых популярных в Великобритании в 1960 году. В США и Канаде он также прошел с большим успехом и собрал 2,9 миллиона долларов, что эквивалентно сегодняшним 37,7 миллионам долларов, с поправкой на инфляцию.



Джордж Мартин, который в то время был продюсером комедийных записей Питера Селлерса, задумал и осуществил запись комедийного дуэта "Goodness Gracious Me", исполненного Селлерсом и Лорен. Песня стала хитом британских чартов в 1960 году и помогла в рекламе фильма.



Но, судя по фотографиям Софи Лорен, сделанным в тот период, можно было обойтись и без лишней рекламы. Участия этой великолепной женщины уже было достаточно для кинохита!