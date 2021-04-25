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Сногсшибательная Софи Лорен во время съемок фильма "Миллионерша" (1960 г.)

Сногсшибательная Софи Лорен во время съемок фильма "Миллионерша" (1960 г.)

Автор:
25 апреля 2021 14:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1960 год   Софи Лорен   актриса   актриса. знаменитости   звезды в молодости   красивая женщина   фильм   фотографии звезд   
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"Миллионерша" - британский романтический комедийный фильм 1960 года режиссера Энтони Асквита с Софи Лорен и Питером Селлерсом в главных ролях. Действие происходит в Лондоне, и представляет собой свободную адаптацию одноименной пьесы Джорджа Бернарда Шоу 1936 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1960 год   Софи Лорен   актриса   актриса. знаменитости   звезды в молодости   красивая женщина   фильм   фотографии звезд   
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vova old 2 минуты назад
звезда ,она и есть звезда причём навсегда!
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