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Актеры, которые получили «Оскар» за воплощение на экране реальных исторических личностей

Актеры, которые получили «Оскар» за воплощение на экране реальных исторических личностей (19 фото)

Автор:
31 марта 2021 08:11
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   кино   оскар   подборка   роль   фильм   
636
19
Заодно давайте сравним, как актёры и актрисы выглядели в фильме по сравнению с реальными прототипами их персонажей.
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Метки: актер   актриса   кино   оскар   подборка   роль   фильм   
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5  комментариев
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235
Сергей Полчаса назад
белые играли белых. Хорошие были времена.
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7k
Прохожий3 3 минуты назад
Некоторые пытались достичь внешнего сходства.
Но вот, например, Далласский клуб покупателей - я в жизни не знал и не видел реального прототипа главного героя. Но сам по себе Мэттью Макконахи в фильме просто шикарен.
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5k
ваня панкин 19 минут назад
вэл килмер - джим моррисон... и многие другие...
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18k
Андрей Иванов Час назад
Большинство - совсем не рядом.
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