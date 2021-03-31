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Заодно давайте сравним, как актёры и актрисы выглядели в фильме по сравнению с реальными прототипами их персонажей.
В ночь с 25 на 26 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе объявят победителей главной кинопремии мира — «Оскара». А раз это событие уже близко, мы решили вспомнить некоторых победителей прошлых лет. В частности лауреатов премии в главной актёрской категории — «Лучший актёр» и «Лучшая актриса». Давайте посмотрим, кто в 21 веке получал «Оскара» в этой номинации, играя не выдуманных персонажей, а реальных людей.
1. Джулия Робертс в роли Эрин Брокович («Эрин Брокович», 2000)
Эрин Брокович — правозащитница и активистка, отстоявшая права жителей американского города Хинкли в борьбе с корпорацией, загрязнявшей местные грунтовые воды.
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2. Эдриан Броуди в роли Владислава Шпильмана («Пианист», 2002)
Владислав Шпильман — польский пианист и композитор, прятавшийся от гестаповцев в оккупированной Варшаве во время Второй мировой войны.
3. Николь Кидман в роли Вирджинии Вульф («Часы», 2002)
Вирджиния Вулф — британская писательница.
4. Шарлиз Терон в роли Эйлин Уорнос («Монстр», 2003)
Эйлин Уорнос — американская серийная убийца, приговорённая к смерти в 2002 году.
5. Джейми Фокс в роли Рэя Чарльза («Рэй», 2004)
Рэй Чарльз — американский певец и пианист.
6. Риз Уизерспун в роли Джун Картер («Переступить черту», 2005)
Джун Картер — американская певица и актриса. Жена певца Джонни Кэша.
7. Филип Сеймур Хоффман в роли Трумена Капоте («Капоте», 2005)
Трумен Капоте — американский драматург, автор новеллы «Завтрак у Тиффани».
8. Хелен Миррен в роли королевы Великобритании Елизаветы II («Королева», 2006)
События фильма происходят в первые несколько дней после смерти принцессы Дианы.
9. Марион Котийяр в роли Эдит Пиаф («Жизнь в розовом цвете», 2007)
Эдит Пиаф — французская певица и актриса.
10. Сандра Буллок в роли Ли Энн Туохи («Невидимая сторона», 2009)
Ли Энн Туохи — американская бизнес-леди и дизайнер интерьеров. Приёмная мать профессионального игрока в американский футбол Майкла Оэра, чьё начало спортивной карьеры и легло в основу фильма.
11. Колин Фёрт в роли короля Георга VI («Король говорит!», 2010)
Георг VI — король Великобритании с 1936 по 1952 годы. Именно его преемником на престоле стала королева Елизавета II.
12. Мерил Стрип в роли Маргарет Тэтчер («Железная леди», 2011)
Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 годы.
13. Дэниел Дэй-Льюис в роли Авраама Линкольна («Линкольн», 2011)
Авраам Линкольн — 16-й президент США, занимал эту должность с 1861 по 1865 годы.
14. Мэттью Макконахи в роли Рона Вудруфа («Далласский клуб покупателей», 2013)
Рон Вудруф — СПИД-активист.
15. Гэри Олдмен в роли Уинстона Черчилля («Тёмные времена», 2018)
Уинстон Черчилль — премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и в 1951-1955 годах.
16. Оливия Колман в роли королевы Анны («Фаворитка», 2018)
Анна Стюарт — первый монарх соединённого Королевства Великобритании. Правила до 1714 года.
17. Рами Малек в роли Фредди Меркьюри («Богемская рапсодия», 2018)
Фредди Меркьюри — фронтмен британской группы Queen.
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Но вот, например, Далласский клуб покупателей - я в жизни не знал и не видел реального прототипа главного героя. Но сам по себе Мэттью Макконахи в фильме просто шикарен.