В ночь с 25 на 26 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе объявят победителей главной кинопремии мира — «Оскара». А раз это событие уже близко, мы решили вспомнить некоторых победителей прошлых лет. В частности лауреатов премии в главной актёрской категории — «Лучший актёр» и «Лучшая актриса». Давайте посмотрим, кто в 21 веке получал «Оскара» в этой номинации, играя не выдуманных персонажей, а реальных людей.