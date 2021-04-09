Каждый человек знает знаменитый саундтрек из игры “Mortal Kombat”, где звучит крик какого-то мужчины. Как оказалось, исполнителем легендарного крика стал обычный актёр. По его словам, он даже не знал что записывает.
Знаменитый крик в рекламе легендарного файтинга "Мортал Комбат" принадлежит обычному актёру Кайлу Уайатту. Он рассказал изданию Slate, как внезапно стал участником одного из самых известных саундтреков в мире.
В 1993 году Кайл принял участие в съёмках рекламы для игры, которая выходила на на консолях Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy и Game Gear.
"И я не знаю, сказали ли они нам, для чего это снимают. Мы не знали, будет ли это короткая реклама или игра. Мы должны были много кричать и бегать. Режиссёр сказал, что Кайлу надо бегать и "кричать так, словно вызываешь самых тёмных демонов в своём теле", — сказал Уайатт.
Реклама 1993 года
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По словам Кайла, он не знал для чего записывает свои крики и даже не слышал о новой игре. Он подписал бумагу на единоразовую выплату и передал все права на запись компании. Если бы он знал, что его крик станет так популярен...
Позже этот крик использовали в саундтреке для фильма "Смертельная битва" (“Mortal Kombat”).
Заставка из фильма “Mortal Kombat”
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"Сейчас это очень забавно. Мне 52 года, я снялся 29 лет назад. У меня две дочери и сын. Они считают, что это самая крутая вещь в мире. Говорят своим друзьям: "О, это был мой папа", — рассказал мужчина.
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