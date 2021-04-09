Знаменитый крик в рекламе легендарного файтинга "Мортал Комбат" принадлежит обычному актёру Кайлу Уайатту. Он рассказал изданию Slate, как внезапно стал участником одного из самых известных саундтреков в мире.

В 1993 году Кайл принял участие в съёмках рекламы для игры, которая выходила на на консолях Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy и Game Gear.