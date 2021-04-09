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Автор крика из "Мортал Комбат" рассказал историю создания знаменитого саундтрека

Автор крика из "Мортал Комбат" рассказал историю создания знаменитого саундтрека (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 апреля 2021 13:26
Сообщество : Истории
Метки: mortal combat   видео   игра   интересное   мортал комбат   фильм   фото   
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Каждый человек знает знаменитый саундтрек из игры “Mortal Kombat”, где звучит крик какого-то мужчины. Как оказалось, исполнителем легендарного крика стал обычный актёр. По его словам, он даже не знал что записывает.

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Метки: mortal combat   видео   игра   интересное   мортал комбат   фильм   фото   
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7  комментариев
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DyadyaSasha Час назад
С нетерпением ждём продолжения. Очень интересно узнать кто озвучивал крик Горо?
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Денис Сверхувниз Полчаса назад
Так а что он все же кричал?
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12k
* Денис Сверхувниз 20 минут назад
Mortal Kombat?
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57
Денис Сверхувниз * 15 минут назад
Точно! Как-то никогда не прислушивался раньше
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31k
Alex Полчаса назад
Соня Блейд... Ммм
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28k
BuG Час назад
Следующий пост будет про крик Скорпиона? :)
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