Интересные факты о Марлен Дитрих

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В этом мире много актрис, хороших и талантливых, но иногда рождаются такие женщины, которые меняют представление об экранном образе. Миллионы подражают им, стараясь уловить особенности мимики, жестов, походки...
Именно такой и была актриса Марлен Дитрих. Она была удивительной, талантливой, запоминающейся, оказавшей просто колоссальное влияние на мир моды. Удивительный коктейль из холодной недоступности и невероятной сексуальной притягательности. Твердый характер и никакой вульгарности и пошлости.
Образ секс-символа
Про Дитрих ходило множество слухов, ей приписывали романы с доброй половиной Голливуда, членами королевской семьи, да и с представителями семьи Кеннеди.
Проблемы с алкоголем
Когда в 1975 году Марлен сломала ногу, что подтолкнуло ее к окончательному решению уйти со сцены. Последние годы она жила в Париже, строго запрещала себя фотографировать, а ее дочь как-то раз поделилась, что последние годы актриса страдала алкоголизмом.
Певица
Да, она была талантлива во всем: Марлен была не только талантливой актрисой, но и прекрасно пела.
Умерла в одиночестве
Печальная судьба любимицы миллионов, эталона женской красоты, признанная секс-символ... Но умерла она в полном одиночестве, в возрасте 90 лет.
Отказала министру
Был 1936 год и министр гитлеровской Германии пообещал ей 200 тысяч немецких рейхсмарок за каждый фильм, в котором она бы снялась. И это при том, что она могла выбирать и режиссера, и тему фильма. Дитрих отказалась.
Любимая актриса Адольфа Гитлера
Фюрер не скрывал своего восхищения Дитрих, особенно ее волнующими стройными ногами. После того как она уехала в 1937 году в США, он пытался ее вернуть, но актриса не только не поддалась на уговоры, но и открыто разоблачаю пропаганду фашистов на американском радио.
Площадь имени Дитрих
В Париже есть площадь имени Марлен Дитрих, а когда в 1923 году немецкий астроном Карл Рейнмут открыл астероид 1010, то его назвали в честь актрисы.
Мечтала о встрече с Паустовским
Когда она приехала в СССР, то ее спросили, что бы еще она хотела посмотреть в Москве? Предлагали Большой театр, Кремль, мавзолей, но эта удивительная женщина тихо ответила: "Я бы хотела увидеть советского писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет!" Присутствующие при этом были в шоке. Что? Мировая звезда, богиня и тут какой-то писатель? Но рванули его искать. К вечеру того же дня, его, уже старого и тяжелобольного, привезли на ее концерт.
Пошатываясь, Паустовский вышел на сцену и тут Марлен Дитрих, в своем узком вечернем платье, усыпанном камнями, опустилась перед ним на колени, не обращая внимания на то, что с платья сыпались украшения. Она поцеловала его руку и после прижала ее к своему лицу, которое было залито слезами.
В зале стояла просто гробовая тишина, но потом некоторые стали медленно подниматься, потом встали абсолютно все и от аплодисментов закладывало в ушах.
После того, как Константина Паустовского усадили в кресло, зал затих и Марлен Дитрих рассказала, что самое большое литературное событие в ее жизни - это рассказ писателя "Телеграмма", который она прочитала совершенно случайно, в переводе, в каком-то немецком сборнике.
"С тех пор я чувствовала некий долг - поцеловать руку писателя, который это написал. И вот - сбылось! Я счастлива, что успела это сделать. Спасибо!"
Пошатываясь, Паустовский вышел на сцену и тут Марлен Дитрих, в своем узком вечернем платье, усыпанном камнями, опустилась перед ним на колени, не обращая внимания на то, что с платья сыпались украшения. Она поцеловала его руку и после прижала ее к своему лицу, которое было залито слезами.
В зале стояла просто гробовая тишина, но потом некоторые стали медленно подниматься, потом встали абсолютно все и от аплодисментов закладывало в ушах.
После того, как Константина Паустовского усадили в кресло, зал затих и Марлен Дитрих рассказала, что самое большое литературное событие в ее жизни - это рассказ писателя "Телеграмма", который она прочитала совершенно случайно, в переводе, в каком-то немецком сборнике.
"С тех пор я чувствовала некий долг - поцеловать руку писателя, который это написал. И вот - сбылось! Я счастлива, что успела это сделать. Спасибо!"
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