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Интересные факты о Марлен Дитрих

Интересные факты о Марлен Дитрих (8 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 15:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   знаменитости   интересное   кино   люди   слава   факты   
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В этом мире много актрис, хороших и талантливых, но иногда рождаются такие женщины, которые меняют представление об экранном образе. Миллионы подражают им, стараясь уловить особенности мимики, жестов, походки...

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Метки: актриса   знаменитости   интересное   кино   люди   слава   факты   
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