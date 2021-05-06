Интересные факты о Марлен Дитрих

Когда она приехала в СССР, то ее спросили, что бы еще она хотела посмотреть в Москве? Предлагали Большой театр, Кремль, мавзолей, но эта удивительная женщина тихо ответила: "Я бы хотела увидеть советского писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет!" Присутствующие при этом были в шоке. Что? Мировая звезда, богиня и тут какой-то писатель? Но рванули его искать. К вечеру того же дня, его, уже старого и тяжелобольного, привезли на ее концерт.

Пошатываясь, Паустовский вышел на сцену и тут Марлен Дитрих, в своем узком вечернем платье, усыпанном камнями, опустилась перед ним на колени, не обращая внимания на то, что с платья сыпались украшения. Она поцеловала его руку и после прижала ее к своему лицу, которое было залито слезами.

В зале стояла просто гробовая тишина, но потом некоторые стали медленно подниматься, потом встали абсолютно все и от аплодисментов закладывало в ушах.



После того, как Константина Паустовского усадили в кресло, зал затих и Марлен Дитрих рассказала, что самое большое литературное событие в ее жизни - это рассказ писателя "Телеграмма", который она прочитала совершенно случайно, в переводе, в каком-то немецком сборнике.

"С тех пор я чувствовала некий долг - поцеловать руку писателя, который это написал. И вот - сбылось! Я счастлива, что успела это сделать. Спасибо!"