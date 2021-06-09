Милохин на ПМЭФ-2021: крик души бизнесвумен

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На Санкт-Петербургском экономическом форуме одним из спикеров стал Даня Милохин - тиктокер с многомиллионной аудиторией. Многие люди не поняли, что 19-летний блогер и новое лицо СБЕРа делает на экономическом мероприятии и начали высказывать в сети своё возмущение.
Пишет Елена Шураева
"СБЕР!!! Вы совсем охренели???? ЭТО вы делаете молодёжный лицом??? Примером для подражания??? ЭТО будет поднимать экономику страны???? ЭТО вы внедряете в голову и продвигаете на этой мажорской, оторванной от реальной жизни тусовке ПМЭФ. Вы позорище!!!!"
"СБЕР!!! Вы совсем охренели???? ЭТО вы делаете молодёжный лицом??? Примером для подражания??? ЭТО будет поднимать экономику страны???? ЭТО вы внедряете в голову и продвигаете на этой мажорской, оторванной от реальной жизни тусовке ПМЭФ. Вы позорище!!!!"
Разделяете ли вы негодование женщины?
Отрывок из выступления Дани Милохина на ПМЭФ-2021
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Метки: Экономический форум видео крик души сбер
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Никакой работы с этим гонобанком не виду принципиально.
Уже на стадии отказа от зарплатной карты ни копейки этим уебк. из 5 колонны.
В Крыму то их нет хотя вроде Сберегательный Банк России!
Тикток это тоже бизнес, причем этот расписной полупокер, возможно и поболее этой тетеньки зарабатывает.
Это скорее всего заброс вонючей массы на вентилятор в адрес правительства или реклама того самого Милохина...