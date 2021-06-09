Милохин на ПМЭФ-2021: крик души бизнесвумен

"СБЕР!!! Вы совсем охренели???? ЭТО вы делаете молодёжный лицом??? Примером для подражания??? ЭТО будет поднимать экономику страны???? ЭТО вы внедряете в голову и продвигаете на этой мажорской, оторванной от реальной жизни тусовке ПМЭФ. Вы позорище!!!!"