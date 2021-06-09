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Милохин на ПМЭФ-2021: крик души бизнесвумен

Милохин на ПМЭФ-2021: крик души бизнесвумен (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 июня 2021 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Экономический форум   видео   крик души   сбер   
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На Санкт-Петербургском экономическом форуме одним из спикеров стал Даня Милохин - тиктокер с многомиллионной аудиторией. Многие люди не поняли, что 19-летний блогер и новое лицо СБЕРа делает на экономическом мероприятии и начали высказывать в сети своё возмущение.

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Метки: Экономический форум   видео   крик души   сбер   
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371k
Алексей 2 часа назад
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2k
Александр Едигаров 5 минут назад
Когда я писал что Сбер это клоака меня всегда минусовали)
Никакой работы с этим гонобанком не виду принципиально.
Уже на стадии отказа от зарплатной карты ни копейки этим уебк. из 5 колонны.
В Крыму то их нет хотя вроде Сберегательный Банк России!
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242
АЯ 6 минут назад
Рыбак рыбакам видит из далека. Своих видимо повезли
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5k
Max 6 минут назад
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других»
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1k
Дмитрий 7 минут назад
Тупых дебилов специально тащат на видные места. Банкиры хотят показать молодёжи, что учится не надо, стараться не надо. Тупите в телефон, кривляйтесь в тиктоках, пейте, курите, принимайте наркотики. Это же так круто! Банкирам ее нужны умные, образованные люди. Таких людей очень тяжело наипать...
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1k
Tiana 9 минут назад
Билеты на этот форум может себе позволить не каждый бизнесмен. 840 тысяч рубликов стандартный билет. Этот Даня, какая-то скороспелка рэпово-тиктокерская, НО фактом остается то, что он за год оказался на 6м месте в списке Форбс среди тиктокеров. Этот парень детдомовец, никто, без образования, работал официантом, но забацал клип какой-то и раскрутился всего за год. Везение или талант? Хватит ли его надолго или стухнет так же быстро? ХЗ. Но денег он сумел подзаработать.
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27k
lem02 18 минут назад
Какая экономика, такой и форум.
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1k
Broscan Полчаса назад
Правильно говорит что убивают нашу молодёжь!
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6k
workmen77 Полчаса назад
Ну что тут скажешь, какая власть, такая экономика и такие форумы.
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5k
mr.Poher Полчаса назад
Сбер, Альфа, кто там ещё фриков к себе приглашает. Тренд дегенеритвный, надеюсь скоро отвалится эта фигня вся.
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46k
noName Полчаса назад
Очень разумная мадам,искренне приятно послушать
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Ну а чего тетушка хотела?
Тикток это тоже бизнес, причем этот расписной полупокер, возможно и поболее этой тетеньки зарабатывает.
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6k
insaider 36 минут назад
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33k
Антон 36 минут назад
Какая страна, такие и герои. Здесь даже не вопрос в этом Чмо-петике, вопрос в тех кто на него и ему подобных подписан и смотрит, а вот это уже очень печально. Деградация полная.
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419
manul74 37 минут назад
Я один не знаю кто такой вообще этот Милохин?
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1k
Диагноз 37 минут назад
Видос постановочный, тетя - участник международного, экономического форума не будет записывать видосы и бросаться словами, включающие оскорбления. Тетка даже не представилась, согласитесь коллеги-читатели как это похоже на: "Я сама дочь офицера..."
Это скорее всего заброс вонючей массы на вентилятор в адрес правительства или реклама того самого Милохина...
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8k
uehl 38 минут назад
если этот тик-токер внезапно пропадёт, про него забудут через пару дней. дно днищенское! за какие такие "заслуги" греф его туда выдвинул?
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2k
11945 41 минуту назад
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1
Timur Kushaev 54 минуты назад
Права, но не разбирается в современной молодежи. К сожалению, этот персонаж не будущее, а суровое настоящее.
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28k
Snork Snorkoff 55 минут назад
Вот со всеми согласен кроме одного.. ребят, это не политический форум, а ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. На этой чувырле, люди делают деньги из воздуха. Почитайте про экономику тик-ток хаусов и сколько там бабла крутится. Как бы нам это не нравилось, сколько бы не совать голову в песочек, но люди действительно новая нефть, и это реальность от которой никуда не деться, её надо знать и изучать. В этом плане, этот недоделок, как препарат кунст-камеры. Живое пособие.
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5k
Pashuta Час назад
Женщина права на все 100%. Действующему руководству РФ не нужно образованное и думающее молодое поколение.
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