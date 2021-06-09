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Один против четверых: утренняя драка в омском дворе

Один против четверых: утренняя драка в омском дворе (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 08:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   драка   инцидент   конфликт   омск   
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Житель Омска запечатлел конфликт между взрослым мужчиной и четырьмя нетрезвыми парнями, закончившийся дракой. Мужчина сделал шумящим молодым людям замечание и спровоцировал одного из них на удар. Инцидент произошел во вторник, 8 июня, около 5:30 утра.

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Метки: Россия   видео   драка   инцидент   конфликт   омск   
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12  комментариев
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3k
Том Сойер 17 минут назад
Вот, см. фото, прекрасное средство от таких вот сопливых ушлёпков - и руки марать об это говно не приходится.... (И проблем с полицией, в дальнейшем, тоже нет - следы побоев то отсутствуют)
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7k
Кенвуд 10 минут назад
Ублюдки, выращенные дерЬмократией
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0
BANdit 18 минут назад
Ещё один блогер @еров, нет чтобы как-то или крикнуть или помочь снимает от начала до конца, и главное, от него ни звука, блогер партизан.
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12k
gavrosh 19 минут назад
Молодец мужик)
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10k
Джон Уик 20 минут назад
Вот это настоящая драка. А не то как в кино.
Мужик конечно слишком смелый один на четверых мог бы и в морге закончить или инвалидом остаться.
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81k
Taras Kozalupko 23 минуты назад
Молодца, описдюлил школоту!
И правильно посетил больницу, что "ему понадобилась госпитализация" - вишенкой им на торт статья полетит.
ps а ролик сняла какая-то крыса, вместо того чтобы полицию вызвать.
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3k
Андрина Полчаса назад
Он первый напал,может и сесть.
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15
Лапата Андрина 17 минут назад
Желаю тебе в след раз на месте мужика оказаться, только памперс не забудь одеть
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4k
Иван Полчаса назад
Так может бл*дь в следующий раз сотрудникам полиции заранее выезжать, когда им звонят про шум? А то кто нибудь может за ружьё взяться и *бнуть прям через лобовуху.
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28k
Fat Lynx Полчаса назад
И как всегда один пи-до-р ходит и снимает!
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2k
Алексей 38 минут назад
Как он мог?! Это же дети! Ну подумаешь шумели. Пошумели бы и перестали. Они же не со зла. Она ещё маленькие и ничего не понимают.
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