Один против четверых: утренняя драка в омском дворе

617
1
1
Житель Омска запечатлел конфликт между взрослым мужчиной и четырьмя нетрезвыми парнями, закончившийся дракой. Мужчина сделал шумящим молодым людям замечание и спровоцировал одного из них на удар. Инцидент произошел во вторник, 8 июня, около 5:30 утра.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику
Главный герой видео выбрал оригинальную и рабочую тактику. Он перемещался между припаркованными машинами и наносил преследовавшим его парням одиночные удары.
Драка с преследованием прекратилась после вмешательства прохожих. Мужчине потребовалась госпитализация.
Драка с преследованием прекратилась после вмешательства прохожих. Мужчине потребовалась госпитализация.
Вскоре сотрудники полиции задержали трех молодых людей возрастом 17, 19 и 21 лет, оказавшихся братьями.
Источник:
Ссылки по теме:
- Двум полковникам полиции намяли бока на концерте, дабы не мешали танцевать под Anacondaz
- Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию
- В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
- После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос
- В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе
20
Понравилось20
Новости партнёров
Мужик конечно слишком смелый один на четверых мог бы и в морге закончить или инвалидом остаться.
И правильно посетил больницу, что "ему понадобилась госпитализация" - вишенкой им на торт статья полетит.
ps а ролик сняла какая-то крыса, вместо того чтобы полицию вызвать.