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Конфликт между продавщицей и девушками закончился дракой

Конфликт между продавщицей и девушками закончился дракой (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 09:11
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   конфликт   магазин   продавщица   разливайка   
517
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В Салавате нетрезвые девушки вступили в словесную перепалку с продавщицей в магазине разливного пива и спровоцировали драку. Камера наблюдения запечатлела конфликт.

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Метки: видео   драка   конфликт   магазин   продавщица   разливайка   
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15k
Maks Es 52 минуты назад
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2k
Mellivora 20 минут назад
Нахуа обслуживать хамов?
Засуньте деньги себе в ... и идите отсюда.
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145
Шурман Mellivora 11 минут назад
Бельгия , у меня сервис по ремонту компьютеров и телефонов , работаю не один у меня коллега араб и албанец . 2 недели назад русская женщина приносит айфон хр с разбитым задом , ремонт час , заменили все ок , проходит неделя прибегает ее муж и на весь сервис орет что я чеченец и я буду вас здесь резать ( Русский язык понимаю только я ) , я ему говорю успокойся в чем проблема ? он опять орет ты мне новый телефон отдашь и деньги за ремонт я тебя резать буду и тд , я ему говорю здесь камеры которые пишут не только видео но и звуки . Человек успокоился и объяснил претензии что теперь у его жены звук микрофона то повышается то убавляется , взяли телефон на тест и не нашли причин для дальнейшего ремонта , телефон вернули , пока тишина . Он бегал по приемной и орал что я вас всех убивать буду особенно тебя Я ЧЕЧЕНЕЦ .
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7k
Barachek_Obachek 24 минуты назад
Интересно если продавец в курву брызнула бы газом, её потом обвинили бы? Вроде пьянь на неё не нападала, просто оскорбляла. Я бы конечно брызнул, просто для профилактики.
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10k
uutb Полчаса назад
В- Воспитание....
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9k
Вася Полчаса назад
пошёл гухлить где этот Салават..
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3
Алексей Золотов Полчаса назад
А из за чего она на продавца накинулась, я так и не понял. Пиво в голову щёлкнуло что ли.
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10k
Типа граф 39 минут назад
Прошма.ндовки малолетние ...
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14k
Serg2001 Час назад
Победил опыт!... )
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5k
Сергей Час назад
Скрепненько.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
да там все идиоты ...
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3k
Димка Смола/67 Час назад
В конце заскулили )))) Пьяные овцы из серии "Вези меня мразь 2"
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1k
Иван Час назад
Это не девушки, это - БЫДЛО...
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