Конфликт между продавщицей и девушками закончился дракой

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В Салавате нетрезвые девушки вступили в словесную перепалку с продавщицей в магазине разливного пива и спровоцировали драку. Камера наблюдения запечатлела конфликт.
Видео содержит ненормативную лексику
Со стороны культурнее всех выглядел парень. Он просто молчал и не вмешивался.
По некоторым данным, девушек 18-19 лет задержали.
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Метки: видео драка конфликт магазин продавщица разливайка
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