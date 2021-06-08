Продавец проучил наглого любителя сладостей

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Избалованный ребенок подошел к торговцу, швырнул деньги и стал ждать печенья. Мужчина не расстерялся и отплатил маленькому любителю сладостей той же монетой.
Видимо, не первый случай.
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