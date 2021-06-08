Продавец проучил наглого любителя сладостей

FISHKINET
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото) «Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии... Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея 45 любопытных фото нашего удивительного мира 45 любопытных фото нашего удивительного мира Темные тайны порноиндустрии, о которых вы предпочли бы не знать Темные тайны порноиндустрии, о которых вы предпочли бы не знать Экс-сотрудника МВД изнасиловали в московском метро Экс-сотрудника МВД изнасиловали в московском метро Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну... Лето в СССР Лето в СССР В деле случайно застреленного полицейским "россиянина" появился новый поворот В деле случайно застреленного полицейским "россиянина" появился... Покупатель вступился за охранников в магазине Покупатель вступился за охранников в магазине Красота и мощь русской боевой авиации Красота и мощь русской боевой авиации Самый грустный в мире праздник: полицейские поздравили парня с 18-летием и арестовали Самый грустный в мире праздник: полицейские поздравили парня с... Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области 15 фотографий, которые поднимут ваше настроение за считанные секунды 15 фотографий, которые поднимут ваше настроение за считанные секунды Удивительные вещи, которые умеют новорожденные Удивительные вещи, которые умеют новорожденные 15 забавных кошачьих привычек, которые знакомы каждому 15 забавных кошачьих привычек, которые знакомы каждому В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание Милосердие и отвага: поступок девушки, который навсегда вошел в историю Милосердие и отвага: поступок девушки, который навсегда вошел в... Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию Уморительныые гифки с животными-наглецами Уморительныые гифки с животными-наглецами
Главная > Видео 
Продавец проучил наглого любителя сладостей

Продавец проучил наглого любителя сладостей (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 13:30
Метки: Реакция   видео   дети   наглость   продавец   урок   
1122
1
1
Избалованный ребенок подошел к торговцу, швырнул деньги и стал ждать печенья. Мужчина не расстерялся и отплатил маленькому любителю сладостей той же монетой.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Реакция   видео   дети   наглость   продавец   урок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Батончик с маком Час назад
Обезьяны сызмальства ведут себя как свиньи некультурные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Aurelian Полчаса назад
Достойный урок. Продавцу огромный плюс. Единственная проблема, обезьяна так воспитана. У них это в крови. Поэтому урок не будет усвоен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Majul 51 минуту назад
И ведь ребенка этому научили. Сильно сомневаюсь что он додумался до подобного сам. А если бы и сделал подобное раз, то адекватный родитель объяснил бы почему так делать плохо.
Позорище. Дождутся угольки рано или поздно, 100% дождутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гур Час назад
Белый продавец издевается над нигером-ребенком....Куда смотрит БЛМ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Час назад
Если продавец нигер то прокатит, а если белый засудят нафиг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
avix Час назад
Запись на самом интересном месте обрывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото) «Шарашсельмаш» и сельская дискотека. В чем щеголяли звезды премии МУЗ-ТВ (20 фото) Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы Реакция девочки на падение в лужу Реакция девочки на падение в лужу Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

548738



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом
0
39
28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом
﻿
Набирающие популярность
Домашние конфеты «РАФАЭЛЛО» не хуже оригинала. Магазинные больше НЕ КУПЛЮ!
5
13
Домашние конфеты «РАФАЭЛЛО» не хуже оригинала. Магазинные больше НЕ КУПЛЮ!
Новая версия «Вам и не снилось» — что от неё ждать
0
12
Новая версия «Вам и не снилось» — что от неё ждать
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#СССР#люди#история#дтп#Украина#новости#музыка#англия#почемучка
#интересно#Россия#фотографии#картинки#животные#аварии#авто аварии#авария дня#дети#Разное
#фото#интересное#прикол#факты#автомир#прикольные#подборка#автомобили#смешные#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться