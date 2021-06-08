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Когда не можешь понять, почему фонит электрогитара

Когда не можешь понять, почему фонит электрогитара (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 13:57
Сообщество : Юмор
Метки: Фон   видео   гитара   музыка   музыкант   прикол   
268
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Известная в сети по псевдонимом 2SICH гитаристка записала забавное и жизненное для многих владельцев электрогитар (и не только) видео. Девушка села репетировать, как вдруг её гитара начала фонить.

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Метки: Фон   видео   гитара   музыка   музыкант   прикол   
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4  комментария
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8k
ScorpionDS 18 минут назад
Так в программировании, весь день пытаешься понять что же не так работает, а оказывается проблема в одной строчке.
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53k
pynh 8 минут назад
Только баба могла недовставить.
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2k
vn 54 минуты назад
Не все это поймут
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