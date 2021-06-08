Когда не можешь понять, почему фонит электрогитара

268
1
1
Известная в сети по псевдонимом 2SICH гитаристка записала забавное и жизненное для многих владельцев электрогитар (и не только) видео. Девушка села репетировать, как вдруг её гитара начала фонить.
Откуда же этот шум?!
Источник:
Ссылки по теме:
- Залипающая в телефоне девушка врезалась в дорожный знак
- Позитивный дворник с музыкальным образованием
- Мастер фотошопа воспринял просьбу девушки слишком буквально
- Манера исполнения песен тогда и сейчас
- Сочинские отпугиватели птиц способны прогнать кого угодно, только не голубей
33
Понравилось33
Новости партнёров