Неудачная попытка девушки почистить банан овощечисткой

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На видео попала девушка, которая пыталась почистить банан овощечисткой. Хозяюшка была настроена очень серьезно и искренне не понимала, почему плод так плохо чистится.
Хочется верить, что все не настолько плохо и это постановочный ролик для тиктока. Однако в жизни бывает всякое.
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Метки: Девушка банан видео маразм овощечистка
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