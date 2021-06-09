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Неудачная попытка девушки почистить банан овощечисткой

Неудачная попытка девушки почистить банан овощечисткой (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 09:52
Метки: Девушка   банан   видео   маразм   овощечистка   
245
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На видео попала девушка, которая пыталась почистить банан овощечисткой. Хозяюшка была настроена очень серьезно и искренне не понимала, почему плод так плохо чистится.

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Метки: Девушка   банан   видео   маразм   овощечистка   
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Том Сойер 49 минут назад

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136
Alex 2 минуты назад
Глупое влагалище
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34k
kalinser Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Александр Зотов Полчаса назад
когда коту делать нечего, он яйцы вылизывает. Эта - банан чистит)
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14k
Serg2001 36 минут назад
"На горе сосна растет... кривая да погнутая,
Я смотрю в твои глаза, а ты ведь еб@нутая"!...)
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4k
Иван 50 минут назад
Ну она же не обезьяна руками бананы чистить.
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