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Покупатель вступился за охранников в магазине

Покупатель вступился за охранников в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 09:25
Метки: Украина   борисполь   видео   драка   инцидент   конфликт   магазин   
389
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В украинском городе Борисполь двое нетрезвых мужчин зашли в торговый зал магазина и начали распивать пиво. Они отказывались надевать маски, стали хамить и вступили в словесную перепалку с охранниками. Одному из посетителей это не понравилось и он с помощью грубой силы объяснить мужчинам, что они не правы.

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Метки: Украина   борисполь   видео   драка   инцидент   конфликт   магазин   
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7  комментариев
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32k
Alex 40 минут назад
Нормально черножопым навешал
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8k
Алексей 6 минут назад
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3k
Димка Смола/67 7 минут назад
Честно говоря не понял зачем прям так радикально, видео снято не с начала конфликта с охранником, но за такую помощь можно самому уехать на пару лет, а если бы вини пух при падении головой бы шмякнулся по сильнее то и на подольше!
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3k
Том Сойер 15 минут назад
Всё правильно сделал!
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9k
Александр 21 минуту назад
Норм так объяснил)))
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4k
Иван Полчаса назад
Вы чо бл*дь нах*й тут материтесь п*доры.
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997
muhandes 41 минуту назад
Киев - русский город!
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