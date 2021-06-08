Покупатель вступился за охранников в магазине

В украинском городе Борисполь двое нетрезвых мужчин зашли в торговый зал магазина и начали распивать пиво. Они отказывались надевать маски, стали хамить и вступили в словесную перепалку с охранниками. Одному из посетителей это не понравилось и он с помощью грубой силы объяснить мужчинам, что они не правы.

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Пили пиво в торговом зале и были наказаны. Присутствует ненормативная лексика.