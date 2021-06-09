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В Чите родители поздравили выпускников российской школы с помощью необычного музыкального клипа. Мамы и папы облачились в "косухи" и кожанные штан и спели песню про выпускников на мотив «Лесника» группы «Король и шут».
Видеограф Владимир Дементьев рассказал корреспонденту информационного агентства «Чита.Ру» подробности:
«Родители выпускников обратились к нам в студию с просьбой снять клип и подготовить песню. Образ они придумали сами, а когда назначили место съёмок, я думал, что все придут как обычно, кто во что одет. Но когда я их увидел на площади Ленина, это была просто толпа панков — все в чёрном, разукрашенные волосы. Настолько заморочились родители, за всю мою практику не было таких клиентов. Большое им спасибо»
«И родители, и выпускники были в восторге», — добавил мужчина.
«Родители выпускников обратились к нам в студию с просьбой снять клип и подготовить песню. Образ они придумали сами, а когда назначили место съёмок, я думал, что все придут как обычно, кто во что одет. Но когда я их увидел на площади Ленина, это была просто толпа панков — все в чёрном, разукрашенные волосы. Настолько заморочились родители, за всю мою практику не было таких клиентов. Большое им спасибо»
«И родители, и выпускники были в восторге», — добавил мужчина.
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