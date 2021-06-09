«Родители выпускников обратились к нам в студию с просьбой снять клип и подготовить песню. Образ они придумали сами, а когда назначили место съёмок, я думал, что все придут как обычно, кто во что одет. Но когда я их увидел на площади Ленина, это была просто толпа панков — все в чёрном, разукрашенные волосы. Настолько заморочились родители, за всю мою практику не было таких клиентов. Большое им спасибо»«И родители, и выпускники были в восторге», — добавил мужчина.