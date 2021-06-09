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Родители выпускников нарядились рокерами и панками и сняли поздравительный клип

Родители выпускников нарядились рокерами и панками и сняли поздравительный клип (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 08:08
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Юмор   видео   выпускники   дети   панки   позитив   родители   чита   
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В Чите родители поздравили выпускников российской школы с помощью необычного музыкального клипа. Мамы и папы облачились в "косухи" и кожанные штан и спели песню про выпускников на мотив «Лесника» группы «Король и шут».

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Метки: Юмор   видео   выпускники   дети   панки   позитив   родители   чита   
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4  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
966
Сергей Полчаса назад
тупо, но оригинально. Ну, хоть в Моргеншерна не вырядились.
Дети хоть знают творчество КиШ-а?
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2k
Mellivora Полчаса назад
Говнари.
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203
Андрей Понамарев Час назад
Оригинально, но косухи и чёрный цвет не значит панк, лично я на видео только одного мужика напоминающего панка увидел )
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Mr.Adamson

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