Почему фигуристки выступают в коротких юбках

Спортсмены-фигуристы на Олимпиаде 1908 года

На первых олимпийских соревнованиях по фигурному катанию в 1908 году участницы женского турнира носили длинные юбки – достаточный для олимпиады уровень катания тогда не требовал свободной одежды.

Классическое и привычное нам платье для фигурного катания с короткой юбкой стало известно благодаря первой настоящей суперзвезде норвежке Сони Хени, до сих пор единственной трехкратной победительнице Олимпийских игр в женском одиночном катании.