Почему фигуристки выступают в коротких юбках

Регулярные «бунты» против неудобной или скучной одежды в фигурном катании случаются регулярно и больше всего напоминают споры по поводу внешнего вида со школьным завучем.
Желание спортсменок выделиться костюмом натыкается на «основное правило» этого вида спорта: одежда должна «хорошо выглядеть». В глазах судей, само собой.
Хотя современные правила напрямую разрешают девушкам-фигуристкам выбирать и брюки и комбинезоны, отказ от юбки все еще является вызовом, и к такой спортсменке судьи особенно пристрастны. Поэтому мало кто, не имея сильную программу, осмеливается выйти за рамки стереотипа «правильной фигуристки».
Спортсмены-фигуристы на Олимпиаде 1908 года
На первых олимпийских соревнованиях по фигурному катанию в 1908 году участницы женского турнира носили длинные юбки – достаточный для олимпиады уровень катания тогда не требовал свободной одежды.
Классическое и привычное нам платье для фигурного катания с короткой юбкой стало известно благодаря первой настоящей суперзвезде норвежке Сони Хени, до сих пор единственной трехкратной победительнице Олимпийских игр в женском одиночном катании.
Соня Хени в начале своей спортивной карьеры, на Олимпиаде 1924 года
Выбор Соней платья с короткой юбкой на Олимпиаде 1924 года вовсе не был революцией – просто Соне было на момент соревнований всего одиннадцать лет, и ее короткое платье было вполне благопристойным с учетом возраста.
Старый вариант классического платья фигуристки от Сони Хени
Но элементы, которые начала выполнять Соня Хени, были настолько сложны, что длинную юбку спортсменка так и не надела. А за долгую блестящую спортивную карьеру костюм Сони стал новым стандартом для фигурного катания, и держался до 1960-х, когда американки Дороти Хэмилл и Пегги Флеминг сделали платья фигуристок экстремально короткими.
Пегги Флеминг - Олимпийская чемпионка 1968 года
Достаточно закрытое и обтягивающее сверху платье с короткой юбкой – до сих пор негласный стандарт «женственности» для фигурного катания, это то, что с большой вероятностью понравится судьям. А самый известный «бунт» против миленького, но приевшегося платья, случился в 1988-м году, когда немецкая чемпионка Катарина Витт надела слишком открытое и вычурное платье, а американка Деби Томас явилась на лед в облегающем комбинезоне.
И хотя эти костюмы совершенно не были более откровенными, чем традиционные очень короткие юбочки «классического» костюма, судьям они не понравились настолько, что с того года почти пятнадцать лет действовало «правило Катарины», прямо запрещающее комбинезоны и открытые верхние части бедер.
"Неприличные" костюмы Деби Томас и Катарины Витт, 1988 год, Олимпиада в Калгари: судьи посчитали их неэстетичными
Тогда, в 1988-м году судьи сформулировали принцип, на который и сейчас ориентируются спортсменки, не желающие бросать вызов системе. Согласно этому принципу, костюм должен быть «скромным, достойным и подходящим для спортивных соревнований», избегать следует излишней театральности и обнажения.
Но при этом эстетической составляющей соревнования по фигурному катанию никто не отменял, и спортсменкам приходится изобретать костюмы, которые не будут излишне скучными и составят единую композицию с музыкальным сопровождением, но и не будут раздражать консервативных судей.
Ирина Слуцкая, 2006 год: комбинезоны снова разрешили, и музыка, выбранная Ириной, как многие решили, идеально подошла для такого костюма.
Хотя с 2004-го года брюки и комбинезоны снова официально разрешены для соревнующихся фигуристок, по негласному правилу они «подходят» только для современной, и лучше энергичной музыкальной композиции.
К тому же, главный принцип «одежда должна хорошо выглядеть» для фигуристок в комбинезонах особенно актуален, разработчики спортивного костюма прямо не рекомендуют некоторым спортсменкам отказываться от юбки. Потому что фигуры у всех разные, а судьи желают видеть привычные хрупкие женственные силуэты, чего в юбке добиться проще.
Источник:
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