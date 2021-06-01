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Почему фигуристки выступают в коротких юбках

Почему фигуристки выступают в коротких юбках (8 фото)

Автор:
01 июня 2021 09:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   короткая юбка   факты   фигуристки   фигурное катаниеэ   фото   
525
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Регулярные «бунты» против неудобной или скучной одежды в фигурном катании случаются регулярно и больше всего напоминают споры по поводу внешнего вида со школьным завучем.

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Метки: интересно   короткая юбка   факты   фигуристки   фигурное катаниеэ   фото   
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3  комментария
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7k
Alexandr Barhudarov 19 минут назад
Скоро из под юбок фигуристок будет выглядывать немного гендерного разнообразия ....
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5k
Александр Иванов 2 минуты назад
Запомнилась фигуристка-саудитка в полностью закрытом костюме и ещё с хиджабом. Вот где цирк то был!
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13k
Serg2001 20 минут назад
А художественные гимнастки наоборот за юбку бились... )
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