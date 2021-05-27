Шесть пальцев на руке Анны Болейн – правда или вымысел?

Несколько писем, редкие личные вещи, которые хранила в память о матери Елизавета I – вот и все, что осталось от Анны Болейн. Многие сведения о ее жизни поступили из явно предвзятых источников или из многократно пересказанных придворных сплетен, однако эти мифы очень устойчивы.

Популярно сведение, что у Анны Болейн было шесть пальцев на руке – об этом недвусмысленно сообщил католический священник Николас Сандерс, подробно описывая внешность королевы.

Однако, этот источник сильно критикуется – у Сандерса был сильный мотив для опорочивания памяти Анны, поскольку он был религиозным оппонентом ее дочери Елизаветы. К тому же, Сандерс, скорее всего, никогда не видел Анну Болейн вживую, она умерла, когда он был еще маленьким ребенком.