Шесть пальцев на руке Анны Болейн – правда или вымысел?

Анну Болейн англичане называют «самой оклеветанной женщиной в истории», при этом достоверных сведений о ней известно совсем немного. Даже из прижизненных изображений сохранилось только одно, и то – на памятном медальоне.
Несколько писем, редкие личные вещи, которые хранила в память о матери Елизавета I – вот и все, что осталось от Анны Болейн. Многие сведения о ее жизни поступили из явно предвзятых источников или из многократно пересказанных придворных сплетен, однако эти мифы очень устойчивы.
Популярно сведение, что у Анны Болейн было шесть пальцев на руке – об этом недвусмысленно сообщил католический священник Николас Сандерс, подробно описывая внешность королевы.
Однако, этот источник сильно критикуется – у Сандерса был сильный мотив для опорочивания памяти Анны, поскольку он был религиозным оппонентом ее дочери Елизаветы. К тому же, Сандерс, скорее всего, никогда не видел Анну Болейн вживую, она умерла, когда он был еще маленьким ребенком.
И самый сильный аргумент против свидетельства Сандерса – явная гипертрофированность его нападок на казненную королеву. Он приписал ей, кроме шестипалости, торчащий из десны клык, огромную безобразную бородавку на шее и даже «коронационное платье, на которое были пришпилены вырванные языки недоброжелателей».
Очевидно, что такие «особенности» внешности никак не могли пройти мимо многочисленных придворных и слуг, особенно шестой палец, который в те времена служил доказательством сатанинского происхождения его владельца.
Даже если предположить, что Анна носила платья с длинными рукавами, она ни за что не смогла бы укрыть свое уродство от слуг, ведь дама не могла в то время одеться самостоятельно, даже мыть руки ей помогали, придерживая одежду.
А король Генрих VIII был, как считается, большим любителем красоты, и вряд ли заинтересовался бы даже очень обаятельной девушкой, во внешности которой присутствовали бы такие вещи как бородавки, клыки и лишние пальцы. Не говоря уж о том, что девицу с уродствами не взяли бы во фрейлины к королеве (до того, как стать королевой, Анна семь лет служила фрейлиной при французском дворе).
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Есть альтернативная версия, которая пытается примирить документ Сандерса и здравый смысл. Якобы, у Анны Болейн был не шестой палец, а совсем малюсенький лишний ноготок на руке, еле заметный. Такое тоже встречается (и не так уж и редко, полидактилия, или лишние пальцы, бывают у 1-2 человек из тысячи), но снова возникает вопрос: почему это не обсуждали современники Анны, а если дефект был настолько мал, то как об этом узнал Сандерс.
В 1870-х годах прах Анны Болейн был потревожен во время ремонта часовни, где находилась ее безымянная до того момента могила. Останки, обнаруженные под полом, тщательно изучились, пока их принадлежность не стала точно установленной, и у этого скелета все пальцы точно были на своих местах и в обычном количестве.
Но миф о шестипалой королеве невероятно стоек. Несколько лет назад в резиденции семейства Болейн, замке Хивер, был установлен «реалистичный манекен» королевы Анны, авторства лондонской художницы Эмили Пули. Художница создала Анну с шестью пальцами, причем шестипалой в ее версии стала левая рука королевы, хотя у Сандерса все было наоборот.
Это вызвало возмущение историков, и администрация замка попросила автора композиции убрать спорный палец. А вообще королеву Анну в народе чтят как заступницу и невинно пострадавшую, несмотря на сенсации и скандалы вокруг ее имени.
Источник:
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