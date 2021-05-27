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Шесть пальцев на руке Анны Болейн – правда или вымысел?

Шесть пальцев на руке Анны Болейн – правда или вымысел? (5 фото)

Автор:
27 мая 2021 09:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: анна болейн   интересно   пальцы   факты   фото   шесть пальцев   
339
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Анну Болейн англичане называют «самой оклеветанной женщиной в истории», при этом достоверных сведений о ней известно совсем немного. Даже из прижизненных изображений сохранилось только одно, и то – на памятном медальоне.

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Метки: анна болейн   интересно   пальцы   факты   фото   шесть пальцев   
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