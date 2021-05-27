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Чем рынок великого Теночтитлана шокировал европейцев

Чем рынок великого Теночтитлана шокировал европейцев (3 фото)

Автор:
27 мая 2021 09:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   познавательно   рынок   факты   фото   
2107
3

Когда испанцы прибыли в Теночтитлан в 1519 году, в столице ацтеков постоянно проживало около 300 000 человек, и это без учета окрестностей города. В Европе в то время только Константинополь обладал большим по численности населением (400-650 тыс. чел.).

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Метки: интересно   познавательно   рынок   факты   фото   
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5  комментариев
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8k
Sasa Час назад
Дикие, дикие европейцы...
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−25
Лучший Друг 13 минут назад
Та а чем же все таки рынок ШОКИРОВАЛ европейцев?
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5k
evenSeven 36 минут назад
гореть испанцам в аду за то, что сотворили с индейцами
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5
Kirill Vassiliev evenSeven 19 минут назад
при чём тут индейцы, ацтеки это....
и привезли они с собой всего напросто вирус который бушевал в европе и европейцев уже не пугал, а ацтеков выкосил несколько миллионов.
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