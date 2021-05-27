Чем рынок великого Теночтитлана шокировал европейцев

Когда испанцы прибыли в Теночтитлан в 1519 году, в столице ацтеков постоянно проживало около 300 000 человек, и это без учета окрестностей города. В Европе в то время только Константинополь обладал большим по численности населением (400-650 тыс. чел.).
Очевидно, что столь крупный город был просто раем для различных торговцев, ведь здесь можно было найти спрос практически на все, что не могло не отразиться на изобилии предлагаемых на продажу товаров.
Потрясенный Эрнан Кортес в своем письме королю Испании Карлу V так описывал разнообразие товаров и размер рынков:
В этом городе множество площадей, на которых расположены рынки и другие места для торговли. Одна из них в два раза больше площади в Саламанке (Испания). Со всех сторон она окружена крытыми галереями с колоннами. Более 60 тысяч человек приходят сюда каждый день, чтобы покупать и продавать. Здесь можно найти любые товары этих земель, включая предметы первой необходимости, такие как, например, продукты питания, а также драгоценности из золота, серебра, свинца, латуни, меди, олова, драгоценных камней, костей, различных раковин и перьев.
Здесь также продают обработанные и необработанные камни, обожженный кирпич и кирпич-сырец, дерево и пиломатериалы разных пород.
На одной из улиц предлагают дичь и птицу всех возможных видов, которые обитают в этих землях: куры, куропатки, перепела, дикие утки, мухоловки, речные утки, горлицы, голуби, тростниковые птицы, попугаи, воробьи, орлы, ястребы, совы и пустельги. Также продают и перья хищных птиц вместе с головой, клювом и лапами.
Тут же выставляют на продажу кроликов, зайцев, оленей и небольших собак, которых кастрируют и откармливают на убой.
Есть также улица, где торгуют травники. Там продают любые лечебные травы и коренья, растущие в этих землях. Здесь находятся аптекарские лавки, где можно купить готовые лекарства, жидкости, мази, компрессы.
В парикмахерских моют и бреют головы. Разносчики еды предлагают блюда и напитки за определенную цену. Тут же имеются и отдельные люди, которых в Кастилии называют носильщиками. Они переносят различные грузы.
Здесь продают огромное количество дров и угля; глиняные жаровни, в которых этот уголь сжигают; различные маты для спальных мест и более легкие для того, чтобы на них сидеть...
Можно найти все виды зеленых овощей, в т.ч. лук, лук-порей, чеснок, кресс-салат, настурция, огуречная трава, щавель, артишок, золотой чертополох. Здесь же разнообразные фрукты, среди которых вишня и слива, напоминающая испанскую; мед и пчелиный воск; сладкие, как сахарный тростник, стебли кукурузы. Продают также мед, добываемый из растения, называемого агавой, который превосходит сладкое или молодое вино. Из того же растения они извлекают сахар и вино, которые тоже можно здесь купить.
В другой части рынка продают различные хлопчатобумажные нити всех возможных цветов в мотках. Все это напоминает шелковый рынок в Гранаде, но товаров здесь значительно больше. Цветов тканей не меньше, чем во всей Испании, а оттенки цвета столь же прекрасны. Тут же разложены обработанные и необработанные оленьи шкуры, окрашенные в различные цвета.
Керамика здесь большого размера и отличного качества: большие и маленькие кружки, кувшины, горшки... и бесконечное количество разнообразных сосудов. Все они сделаны из отличной глины, большая часть из них покрыта глазурью и расписью.
Маис, или индейская пшеница (кукуруза), продается в виде зерна или хлеба. Предпочтение отдают местному зерну за его запах и вкус, лучший, чем на других островах и материке.
Здесь же представлены различные паштеты из птицы и рыбы, множество свежей, соленой, готовой и сырой рыбы, яйца кур, гусей и всех упомянутых ранее птиц в огромном количестве, лепешки из яиц, да и все прочее, что можно найти в этих землях. Число товаров, продающихся на рынках столь велико, что я даже не буду пытаться перечислить их все, не только чтобы избежать многословия, но также потому, что многие из них мне неизвестны, а названия не отложились в моей памяти.
Несмотря на огромные размеры и колоссальное разнообразие, торговля велась организовано. Рынок был разделен на сегменты по типам товаров, что также упоминается в письме Кортеса:
Каждый тип товара продается на определенной улице или специально отведенной части рынка. Таким образом сохраняется порядок.
Очевидно, что за порядком на рынке тщательно следили.
Интересных фактов про рынок Теночитлана великое множество: как велась торговля, как подделывали какао-бобы и что еще использовали в качестве денег, кто следил за порядком на рынке, уровень цен и эквивалент прожиточного минимума.
Источник:
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и привезли они с собой всего напросто вирус который бушевал в европе и европейцев уже не пугал, а ацтеков выкосил несколько миллионов.