Чем рынок великого Теночтитлана шокировал европейцев





Очевидно, что столь крупный город был просто раем для различных торговцев, ведь здесь можно было найти спрос практически на все, что не могло не отразиться на изобилии предлагаемых на продажу товаров.





Потрясенный Эрнан Кортес в своем письме королю Испании Карлу V так описывал разнообразие товаров и размер рынков:

В этом городе множество площадей, на которых расположены рынки и другие места для торговли. Одна из них в два раза больше площади в Саламанке (Испания). Со всех сторон она окружена крытыми галереями с колоннами. Более 60 тысяч человек приходят сюда каждый день, чтобы покупать и продавать. Здесь можно найти любые товары этих земель, включая предметы первой необходимости, такие как, например, продукты питания, а также драгоценности из золота, серебра, свинца, латуни, меди, олова, драгоценных камней, костей, различных раковин и перьев.

Здесь также продают обработанные и необработанные камни, обожженный кирпич и кирпич-сырец, дерево и пиломатериалы разных пород.

На одной из улиц предлагают дичь и птицу всех возможных видов, которые обитают в этих землях: куры, куропатки, перепела, дикие утки, мухоловки, речные утки, горлицы, голуби, тростниковые птицы, попугаи, воробьи, орлы, ястребы, совы и пустельги. Также продают и перья хищных птиц вместе с головой, клювом и лапами.

Тут же выставляют на продажу кроликов, зайцев, оленей и небольших собак, которых кастрируют и откармливают на убой.

Есть также улица, где торгуют травники. Там продают любые лечебные травы и коренья, растущие в этих землях. Здесь находятся аптекарские лавки, где можно купить готовые лекарства, жидкости, мази, компрессы.

В парикмахерских моют и бреют головы. Разносчики еды предлагают блюда и напитки за определенную цену. Тут же имеются и отдельные люди, которых в Кастилии называют носильщиками. Они переносят различные грузы.