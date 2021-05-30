Зачем польские гусары носили крылья?

Польские гусары — пожалуй, один из самых узнаваемых родов войск Позднесредневековой Европы.
В своё время, польская кавалерия считалась непобедимой, отличалась эпатажным внешним видом и не раз приносила победу Литве и Речи Посполитой.
Зачем польские всадники украшали амуницию крыльями и, как появилось слово «гусар»?
Бандиты, сорвиголовы, безумцы
На самом деле, первыми носить крылья в бою начали турецкие кавалерийские подразделения — конники Дели. Поляки просто переняли и усовершенствовали этот опыт.
«Дели» с турецкого языка «безумцы», в конце XV века стали появляться как личная свита боснийских и сербских наместников. Соответственно набирались они из местных южных славян, разумеется, принявших ислам и фанатично преданных идее борьбы с неверными.
Их одежда и попоны лошадей были сделаны из шкур хищных животных и щедро украшались орлиными перьями. За спиной к седлу крепились два огромных крыла. По свидетельствам современников, издалека колонна Дели была похожа на свору неведомых диких зверей.
Поведение солдат отвечало их внешнему виду. Кровожадные, убежденные, что после смерти они непременно попадут в рай, делилеры завоевали славу наиболее опасных и боеспособных подразделений турецкой армии.
В 1500 году несколько знатных сербов поступили на службу к польскому королю. Эти сербы остались христианами, однако они решили перенять опыт Дели и также стали украшать свои доспехи крыльями. В 1501 году из них была собрана первая рота элитной польской кавалерии, впоследствии получившей наименование гусария.
Слово «гусар» произошло от латинского слова «cursus» – «разбойник». В Византийской империи так именовали наёмную сербскую легкую конницу. Считается, что первые гусары, в современном понимании этого слова, появились в Венгрии в 1458 году. Однако изначально набирались они из тех же сербов.
Зачем польским гусарам крылья?
Изначально крылья предназначались для создания бренда и устрашения противника. Крылья гусар, в совокупности с дурной славой их обладателей, подавляли боевой дух.
Кроме того, в совокупности со звериными шкурами, громоздкие крылья пугали лошадей врага, делая их неуправляемыми.
Позже выяснились дополнительные преимущества. Крылья прикрывали спину гусара, не позволяя нанести ему удар саблей в спину. Учитывая, что поляки нередко вступали в бой с татарами и казаками, то немаловажной оказалась защита от арканов. Перья не позволяли набросить на всадника петлю.
К концу XVI века в ряды крылатых гусар могли набираться только представители польского дворянства, причем наиболее состоятельные из них. Дело в том, что служба в подразделении была очень дорогим удовольствием.
Гусару требовалось иметь от 5 до 8 лошадей на замену, на свои деньги покупать всю амуницию и иметь внушительную свиту для обеспечения себя всем необходимым. Как правило, боевая единица гусар подразумевала непосредственно самого дворянина, двух вооруженных оруженосцев и не менее десяти слуг, ведущих обоз его вещей из 5-6 повозок.
Большой проблемой для гусара являлись пики. Длинная, достигающая 5,6 метров пика, ломалась или бросалась на землю после первой же атаки. Для второй атаки требовалось новое оружие. Уходя в поход, шляхтичи запасались пиками по несколько десятков штук.
Впрочем, служить в гусарии считалось очень почетно. К 1600 году крылатые всадники составляли 75% всей польской кавалерии. Подобно Дели они зарекомендовали себя как непобедимые и отважные воины.
Источник:
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Уже тогда для поляков понты были дороже денег.
Конечно, это полуфейк, и всё было не совсем так, как на картинке.
но поляки особо не сердятся на этот миф.
Возможно потому что этот бой был против их лепших корешей с Запада - немцев :)