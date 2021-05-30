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Зачем польские гусары носили крылья?

Зачем польские гусары носили крылья? (2 фото)

Автор:
30 мая 2021 09:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   крылья   познавательно   польские гусары   факты   фото   
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Польские гусары — пожалуй, один из самых узнаваемых родов войск Позднесредневековой Европы.

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Метки: интересно   крылья   познавательно   польские гусары   факты   фото   
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6  комментариев
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3k
★Lucifer★ 52 минуты назад
Зачем-зачем?
Уже тогда для поляков понты были дороже денег.
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15k
Денис 8 минут назад
А вообще в истории польской кавалерии самая классная тема это бой под Кроянтами.
Конечно, это полуфейк, и всё было не совсем так, как на картинке.
но поляки особо не сердятся на этот миф.
Возможно потому что этот бой был против их лепших корешей с Запада - немцев :)
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161
阿鋒 11 минут назад
«Ред булла» перепили окрыляющего в своё время .. войти хана пришла
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4k
alex 12 минут назад
петушары
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