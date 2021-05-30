Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты

Ученые пытаются многие годы разгадать секрет этих африканских бегунов и понять, почему же они такие быстрые и как Кения стала ассоциироваться с бегом.





Кенийские бегуны с высокогорного плато

Конечно, мы обманем, если скажем, что все жители Кении ― прекрасные бегуны. Более того, это устоявшийся стереотип о кенийцах, который давно стал мифом. В Кении живет около 50 млн человек, но отлично бегает лишь народ календжин.

Пол Тергат из народа календжин на чемпионате по бегу

Именно представители календжинов занимают призовые места на олимпиадах и мировых чемпионатах, а они составляют лишь 12% от общего населения Кении.

Ученые давно пытаются разгадать феномен этого народа и называют несколько факторов, которые способствуют такому прекрасному физическому развитию календжинов.

Окрестности городка Итен с населением 12 тысяч человек, где живут многие чемпионы по легкой атлетике

Календжины живут на территории бывшей провинции Рифт-Валли, которая расположена на высокогорном плато. Высота над уровнем моря здесь больше двух тысяч метров. Так что дети, которые здесь рождаются и вырастают в спортсменов, привыкают с детства к высокогорному воздуху. Считается, что на соревнованиях, которые проводят не на так высоко, им заниматься и бегать гораздо легче, а от этого они выступают эффективней.





Привычка, генетика и мотивация

Но не только к этому привыкают дети, но и к сложной жизни в Кении. Каждый день они бегают в школу, и им не чужд физический труд. Мужчины тут пасут скот, и дети помогают им перегонять стада с пяти лет, поэтому они пробегают десятки километров в течение дня.

Тренировка местных спортсменов

К тому же их предки веками охотились, а для того чтобы охотиться в этих местах, нужна определенная выдержка и сила. У людей народа календжин типичная фигура, и в этом отголосок занятий их предков: они высокие, с тонкими, длинными, но сильными ногами и коротким телом. Такая физическая развитость помогает хорошо и быстро бегать.

Въезд в Итен-дом чемпионов

Ну и, конечно, многое зависит от питания, а в Кении с разнообразием еды не разгуляешься: рыбы в их рационе практически нет, в основном это рис, овощи и мясо.

Угали, основное блюдо народа календжин: представляет собой мясное рагу, а также пюре из кукурузной муки

И, пожалуй, главное, что способствует увлечению бегом, ― это мотивация. Дети мечтают стать бегунами, и если ребенок хорошо бегает, то он наверняка попадет спортивный лагерь, где он будет заниматься, играть, хорошо питаться. И если он добьется успехов в спорте, то его ждет большая награда. Для того чтобы заработать в Кении такие деньги, необходимо работать несколько лет. Ну, а благодаря победе призер может сразу же купить себе дом и машину ― это большая роскошь для местных.

Мерси Чероно на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, 2013 г.

Однако все же большинство из этих утверждений, которые называют ученые, применимы не только к племени календжин, но и к остальным кенийцам. Так что это всего лишь теория и попытка как-то обосновать, что помогает мальчикам и девочкам из маленьких африканских городков становиться олимпийскими чемпионами. А вы как думаете, что заставляет их так быстро бегать?

И все же телосложение календжинов и занятия их предков, вероятно, имеют не последнее место.