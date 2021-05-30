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Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты

Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты (7 фото)

Автор:
30 мая 2021 08:44
Сообщество : Спорт
Метки: бег   интересно   спорт   факты   фото   
351
7

Кенийцы на протяжении десятилетий занимают призовые места во всех крупных соревнованиях по бегу.

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Метки: бег   интересно   спорт   факты   фото   
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5  комментариев
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2k
александр Минуту назад
кенийцы хорошо бегают только длинные дистанции
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33
Михаил 5 минут назад
Темнокожие быстро бегают потому что белые метко стреляют. Кто бегал медленно давно застрелили )))
Шутка, если что...
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3k
★Lucifer★ 50 минут назад
Всё дело в строении лёгких. Вернее в их аномалии.
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