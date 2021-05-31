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Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела

Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела (3 фото)

Автор:
31 мая 2021 09:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: Венсеслао Могуэль   интересно   история   познавательно   факты   фото   
638
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В 1915 году войска полковника Абеля Ортиса Аргумедо подняли мятеж в мексиканском штате Юкатан против генерала Сальвадора Альварадо, который был назначен правительством Венустиано Каррансы губернатором штата.

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Метки: Венсеслао Могуэль   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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Alexander 21 минуту назад
Хреновые солдаты, должен я заметить...
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