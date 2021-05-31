Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела

В 1915 году войска полковника Абеля Ортиса Аргумедо подняли мятеж в мексиканском штате Юкатан против генерала Сальвадора Альварадо, который был назначен правительством Венустиано Каррансы губернатором штата.
Одним из участников беспорядка в городе Алачо был и Венсеслао Могель. Его поймали и в составе группы мятежников расстреляли солдаты. Всего в Могуэля было произведено 8 выстрелов, девятым стал контрольный в голову. А затем солдаты ушли...
Но Венсеслао выжил, а с наступлением ночи сумел доползти до ближайшей к месту расстрела церкви Святого апостола Иакова, где ему оказали медицинскую помощь.
Про эти события стало известно в 1933 году, когда биографию Могуэлшя опубликовал юкатанский учёный и литератор Сантьяго Мендес Эспадас. А в 1937 году Венсеслао был приглашен на популярную радиопередачу Роберта Рипли Ripley’s Believe It or Not!
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