Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела

Одним из участников беспорядка в городе Алачо был и Венсеслао Могель. Его поймали и в составе группы мятежников расстреляли солдаты. Всего в Могуэля было произведено 8 выстрелов, девятым стал контрольный в голову. А затем солдаты ушли...

Но Венсеслао выжил, а с наступлением ночи сумел доползти до ближайшей к месту расстрела церкви Святого апостола Иакова, где ему оказали медицинскую помощь.

Про эти события стало известно в 1933 году, когда биографию Могуэлшя опубликовал юкатанский учёный и литератор Сантьяго Мендес Эспадас. А в 1937 году Венсеслао был приглашен на популярную радиопередачу Роберта Рипли Ripley’s Believe It or Not!