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Круглые дома, которые придумали в прошлом веке

Круглые дома, которые придумали в прошлом веке (8 фото)

Автор:
30 мая 2021 09:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: Круглый дом   интересно   познавательно   факты   фото   
127
8

Наверняка все видели популярный мультик про "Смешариков" и запомнили некоторые дома его героев - такие же круглые, верней, шарообразные. Оказывается, такие же дома придумали задолго до того, как идея пришла авторам российского мультфильма - и даже пытались их использовать в реальной жизни.

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Метки: Круглый дом   интересно   познавательно   факты   фото   
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Андрей Бертон 11 минут назад
Личное фото, в 200 метрах от меня. Дом уже год строиться.
Личное фото, в 200 метрах от меня. Дом уже год строиться.
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