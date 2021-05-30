Круглые дома, которые придумали в прошлом веке

Наверняка все видели популярный мультик про "Смешариков" и запомнили некоторые дома его героев - такие же круглые, верней, шарообразные. Оказывается, такие же дома придумали задолго до того, как идея пришла авторам российского мультфильма - и даже пытались их использовать в реальной жизни.
Вот эта фотография ниже - довольна известна. Round House авторства архитектора Juni Ludowici везут по Темзе в 1958-м году. С первого взгляда возникает впечатление, что проводятся эксперименты с каким-то большим батискафом - и, в общем-то, ничего необычного.
На самом деле Юни Людовичи (часто его имя пишут как Йохан Людович) был не совсем архитектором, скорей промышленником, владел заводами по производству кирпича и даже работал каким-то чиновником в нацисткой Германии.
Но после войны он увлёкся темой сферических домов, написал несколько научных статей о строительстве и термодинамике, даже построил несколько "зданий". Идея была ещё и в том, что дома такой формы можно быстро разбирать и собирать, кроме того виделось и ещё несколько плюсов.
Скажем, такой дом требовал меньший участок земли по сравнению с обычным прямоугольным строением, а значит подготовка территории могла пройти быстрее и проще.
По той же причине конструкцию было проще перемещать - даже в кузове грузового автомобиля или вот плота, как в примере со сплавом по Темзе.
Ещё форма дома была более аэродинамичной, то есть дом подвергался меньшему риску во время сильного ветра. Это вполне понятный плюс, который давно взят на вооружение архитекторами - скажем, станции в Арктике часто строятся именно со сферическим верхом. Внутреннее пространство такой формы также легче нагревается.
Один из первых "тестовых" экземпляров был всего 4,5 метров в диаметре и площадью чуть менее 16 квадратных метров. Но внутри каким-то образом поместились гостиная-кухня, ванная, спальня и коридор с большими окнами.
Судя по всему, были идеи делать такие дома в пару этажей - тогда полезная площадь увеличивалась бы более, чем в два раза (если делать второй этаж по "экватору").
Шарообразная форма домов позволяла придумать пару совсем необычных способов их перемещать в случае необходимости. Скажем, доставка по воздуху позволяла сразу же устанавливать дом на нужное место - причём, тут тоже были варианты.
Скажем, определённая конструкция позволяла держать дом на поверхности воды - как поплавок. Также обсуждались варианты закапывать дом под землю - частично или даже полностью, оставляя на поверхности только "трубу" для подачи воздуха и собственно выхода-входа.
Но самой впечатляющей идеей кажется самая банальная, если говорить о шаре - дом можно было катить. Предлагалось опоясывать дом по "экватору" специальной конструкцией в виде пары рельс и просто катить, толкая с помощью любого транспортного средства (на картинке с примером изображён трактор).
Остаётся вопрос с мебелью, которая при таком перемещении вряд ли бы сохранилась целой. Да и вообще - мебель для круглых комнат должна была делать специально, это тоже считалось определённым минусом.
Людович предполагал, что в будущем, в начале 21-го века, на Земле могут появиться целые мобильные города с домами-шарами. В том виде, в каком он себе это представлял, его идеи не воплотились, как видим.
В качестве P.S. стоит сказать, что подобные дома всё же строились. В 1928 году Kugelhaus появился в Дрездене на территории выставочного центра. Это был проект Питера Берч Вуда, внутри здания был выставочный зал, ресторан и смотровая площадка.
Планировалось выстроить целый городок из таких домов - чтобы было похоже на планеты на орбите. Но здание снесли в 1938-м году - нацисты оценили его как "дегенеративное искусство".
Источник:
- Зачем в древности был нужен и как использовался римский додекаэдр
- Интересные факты про Канаду
- Кто обитал на затонувшем восьмом континенте?
- Как появилась типовая канистра?
- Смут — нестандартная единица измерения расстояний
Понравилось16
Личное фото, в 200 метрах от меня. Дом уже год строиться.