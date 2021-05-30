Круглые дома, которые придумали в прошлом веке

Вот эта фотография ниже - довольна известна. Round House авторства архитектора Juni Ludowici везут по Темзе в 1958-м году. С первого взгляда возникает впечатление, что проводятся эксперименты с каким-то большим батискафом - и, в общем-то, ничего необычного.

На самом деле Юни Людовичи (часто его имя пишут как Йохан Людович) был не совсем архитектором, скорей промышленником, владел заводами по производству кирпича и даже работал каким-то чиновником в нацисткой Германии.