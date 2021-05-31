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Как в 1983 году в Мозамбике захватили в плен более 20 советских геологов

Как в 1983 году в Мозамбике захватили в плен более 20 советских геологов (7 фото)

Автор:
31 мая 2021 20:00
Метки: африка   геологи   заложники   захват   мозамбик   негатив   
1008
7
В 1983 году в Мозамбике местные боевики захватили группу советских геологов, которые работали на руднике. Захваченные специалисты пробыли в плену 158 дней и прошли около 500 км. Всё это время пленники ничего не знали о том, зачем их ведут на запад страны. Советское правительство официально не сообщало общественности о случившемся. Два человека погибли при захвате заложников, ещё двое — в плену от истощения.
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Метки: африка   геологи   заложники   захват   мозамбик   негатив   
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62k
Viktor 2 часа назад
Месяц прошел - можно постить!

https://old.fishki.net/3707583-158-dnej-ada-kak-v-1983-godu-afrikanskie-povstancy-zahvatili-v-plen-24-geologa-iz-sssr.htmlhttps://old.fishki.net/3707583-158-dnej-ada-kak-v-1983-godu-afrikanskie-povstancy-zahvatili-v-plen-24-geologa-iz-sssr.html
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47
Pterocactus 56 минут назад
Не ходите, дети, в Африку гулять!
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3k
Allmaster 3 часа назад
Страхи и риски. Это раз.
Во вторых, нужно понимать, куда едешь.
Два.
Три -там в те годы каждый пятый был из конторы глубокого бурения.

Ну и 4... жалко соотечественников, которые наивно думали баблишка заработать в ужасной африке, куда еще доктор айболит не разрешал даже детям гулять ...
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