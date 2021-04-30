Почему Европу и Африку до сих пор никто не соединил мостом?

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Африку и Европу, отделяет друг от друга каких-то 14 километров, однако никто так и не попытался объединить их между собой. Или пытался?
Два материка, разделенных между собой
Из истории Земли нам известно, что материки никогда не стояли на месте. Они то объединялись в суперконтинент, то дробились на мелкие части. И даже сегодня планета продолжает формироваться, а огромные территории могут развалиться на куски поменьше. Но по большей части вопросами изменения рельефа Земли занималась природа. Если человек и вмешивался, то его работа в этой области была, как правило, невелика. Тот же Панамский канал, хоть и потребовал от людей прошлого немалых усилий, в сравнении с мощностью природных катаклизмов, разрывающих острова на части, выглядит незначительно.
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Человек уже давно пытается обустроить свою жизнь как можно лучше, и поэтому попытка проложить свои пути для нас нередко оборачивается успехом. Взять тот же Ла-Манш и Евротоннель. На это ушло много денег и огромное количество совместных усилий разных стран, но результат стоил того. Во многом этот опыт показал, что при желании мы можем построить сухопутную дорогу практически в любое место. Однако практика показывает, что это не так, и ту же Европу и Африку не соединяют между собой мосты или тоннели. И на это есть свои причины.
Почему нельзя их соединить
На первый взгляд, это может показаться странным. 14 километров — это очень мало, особенно по сравнению с недавно построенным Крымским мостом, продолжительность которого составляет 18 километров. Неужели Евросоюз не попытался озаботиться дорогой, которая смогла бы обеспечить сухопутный транзит между странами? Оказывается, это пока невозможно.
Все дело в том что глубина Гибралтарского пролива местами достигает двух километров, и хотя для нас это может показаться очень небольшим значением, в рамках подводного строительства это очень много. Особенно если принимать во внимание количество ресурсов, которое уйдет на одни колонны.
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Единственная причина почему не строят - не выгодно.
Еще к нам полезут. Мы на колено становиться не будем- прослывем потом расистами!
Я чего-то не понял в тонкой мысли автора?!
Да Евросоюз уже скоро будет минные заграждения со стороны Африки выставлять...