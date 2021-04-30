Почему Европу и Африку до сих пор никто не соединил мостом?

Человек уже давно пытается обустроить свою жизнь как можно лучше, и поэтому попытка проложить свои пути для нас нередко оборачивается успехом. Взять тот же Ла-Манш и Евротоннель. На это ушло много денег и огромное количество совместных усилий разных стран, но результат стоил того. Во многом этот опыт показал, что при желании мы можем построить сухопутную дорогу практически в любое место. Однако практика показывает, что это не так, и ту же Европу и Африку не соединяют между собой мосты или тоннели. И на это есть свои причины.