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Почему Европу и Африку до сих пор никто не соединил мостом?

Почему Европу и Африку до сих пор никто не соединил мостом? (4 фото)

Автор:
30 апреля 2021 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: африка   европа   интересно   мост   факты   фото   
2761
4
Африку и Европу, отделяет друг от друга каких-то 14 километров, однако никто так и не попытался объединить их между собой. Или пытался?
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Метки: африка   европа   интересно   мост   факты   фото   
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14  комментариев
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
мало Европе проблемм с беженцами из Африки, переплывающим море, мост построить, так негры со всей Африки ломанутся по нему как по пешеходному, всего то 14 км
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782
laptignu 9 минут назад
Идея моста особо и не рассматривается в наше время. Есть вполне реальные проекты строительства тоннеля. Технически это не представляет сложностей, с учетом современных технологий и опыта.
Единственная причина почему не строят - не выгодно.
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9k
Михалыч 17 минут назад
Точно! нужен мост!

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1k
Андрей Данилов 22 минуты назад
"На-х..й, на- х..й! - кричали бояре."
Еще к нам полезут. Мы на колено становиться не будем- прослывем потом расистами!
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5k
TirAn Полчаса назад
Надо расширить пролив, усилить патрулирование и топить все лодки следующие в европу. Пассажиров отправлять обратно в африку
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2k
Mellivora Полчаса назад
Еще чего,нигга в Европе не хватает?
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1k
Hans Полчаса назад
Насколько помню, континенты отдаляются друг от друга примерно 6-14см в год. Выводы делайте сами.
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6k
Летучий Мыш 39 минут назад
Нинадааааа
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8k
krivsan 56 минут назад
мавры из Марокко уже были в Испании,как говорится,облагородили женское население,как и коренные итальянцы,мулаты бл..ть
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158
• ‿ 57 минут назад
Все ждут когда Аффро-Африканцы наконец сумеют это сделать.
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19k
Слепой Пью Час назад
А, собственно, нахуахуа его строить?
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27k
Игорь 2 часа назад
Мост через Гибралтар? Нужен Евросоюзу?! Хммм.
Я чего-то не понял в тонкой мысли автора?!
Да Евросоюз уже скоро будет минные заграждения со стороны Африки выставлять...
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