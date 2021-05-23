В Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго

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Вулкан Ньирагонго - один из самых активных вулканов Африки; он находится на границы Конго и Руанды. В субботу вечером началось его извержение - произошли два мощных выброса лавы, и ее поток начал неумолимо приближаться к близлежащему городу Гома.
Гома - город с населением более 1,5 млн человек. Жителей северо-восточных районов Гомы начали срочно эвакуировать. Около 7 тысяч человек пришлось спасаться бегством в соседнюю Руанду.
Люди в панике хватали какие-то вещи первой необходимости и покидали свои дома. Электричество было отключено, а телефонные линии - переполнены в большей части города.
Вулкан Ньирагонго (высота 3 470 м) известен тем, что его лава из-за особого химического состава способна распространяться со скоростью до 96 км/ч.
По сообщениям СМИ, утром в воскресенье извержение прекратилось - лава остановилась буквально в 50 метрах от границы аэропорта.
Пригородным районам нанесен большой ущерб, разрушены десятки зданий, потоками лавы перерезано шоссе. Сообщается о гибели пяти человек.
За всю историю наблюдений самое крупное извержение Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда потери составили 600 человек.
Ниже - еще несколько видео и фотографий с места событий
Источник: — переведено специально для fishki.net
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