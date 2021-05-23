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В Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго

В Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго (10 фото + 5 видео)

Автор:
23 мая 2021 14:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: африка   вулкан   извержение   извержение вулкана   конго   стихийное бедствие   фоторепортаж   
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Вулкан Ньирагонго - один из самых активных вулканов Африки; он находится на границы Конго и Руанды. В субботу вечером началось его извержение - произошли два мощных выброса лавы, и ее поток начал неумолимо приближаться к близлежащему городу Гома.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: африка   вулкан   извержение   извержение вулкана   конго   стихийное бедствие   фоторепортаж   
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3  комментария
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jonnyD 3 часа назад
Жители города Гома ... хм... и вот как их назвать ? Гоминчане , гоминцы , гомагородцы ...гомичи .. но лавой огненной не каждый город заливает ... Такое уже бывало , давненько так ..Видно господь на что то намекает .
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