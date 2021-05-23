Нильский крокодил: 9 фактов о крупнейшем крокодиле Африки

Крокодил – по-настоящему крупное пресмыкающееся.
Героя повествования обоснованно считают грозой всей Африки, здесь он распространён практически повсеместно. Удивительный хищник знаком многим с детства — это же «тот самый крокодил» из мульфильмов, фильмов, легенд и рассказов. Интересные особенности его крокодиловой жизни ещё как могут удивить! Обсудим?
Ленивые гурманы
У нильского хищника множество способов охоты, в том числе и пассивные. Крокодилы прекрасно чувствует тот момент, когда рыба идёт на нерест. Нити икры напоминают паутину, затянувшую всю водную толщу. Тогда крокодил ложится против течения, и открывает пасть. У хитреца получается перекусить, не делая при этом абсолютно ничего. Это прямо как двое из ларца, только здесь один и зелёный.
Смекалка + наблюдательность = сытость
У крокодилов имеется охотничья смекалка. Если «бронированный рептилоид» хотя бы однажды увидит, куда парнокопытные приходят на водопой, то в их отсутствие подготовит ловушку. Станет выныривать на сушу, предварительно делая забор воды в пасть, а потом — выливать её на землю. Наивные, пришедшие в очередной раз утолить жажду, могут «случайно» поскользнуться.
Сытый крокодил — милый крокодил
Если крокодил отобедал приличной порцией провизии и не испытывает чувства голода, то он не станет нападать. Лишнего ему не нужно. Даже если рядом будет пастись аппетитное стадо антилоп, крокодилу будет фиолетово. А если нильский «закабанеет» и обзаведётся приличным слоем подкожного жира, то надобность в регулярном приёме пищи отпадёт примерно на 1 год. Товарищ перейдёт на эконом-режим!
Теплоотвод через пасть
Жители Африки не бегут врассыпную, когда видят крокодила на берегу с открытой пастью. Нильский хищник обожает греться на солнышке, но тепло плохо выводится из его организма. Чтобы усилить отдачу тепла, крокодил открывает пасть, и в таком виде замирает. В данный момент у крокодила проходит сиеста… Стоит пасти захлопнуться, как окружающим пора собирать лежаки и ретироваться. Крокодил отдохнул.
Хвост рулит
Нильский крокодил развивает в воде приличную скорость. Да, у него есть перепонки на лапках, придающие немалое ускорение. Но всё же за разгон и контроль над скоростью отвечает хвост. Массивный отросток лавирует на поворотах и выполняет функцию привода, эдакий моторчик. Благодаря хвосту, крокодил может резко выпрыгнуть из воды, если в том возникает потребность. А ещё своим хвостом крокодил делает умелые подсечки!
Глаза и ноздри наверху
При всей своей грузности и внушительных объёмах, крокодил может перемещаться абсолютно бесшумно. Да, массивная тушка часто скрыта от посторонних глаз, но основные органы чувств у него расположены в верхней части морды, что позволяет им оставаться над водной гладью. Заприметив провизию, крокодил беззвучно нырнёт под воду, при этом ни разу не булькнув, втихомолку подкрадётся и совершит коронный прыжок.
Каменный обожатель
Когда крокодил испытывает дискомфорт в области желудка, он начинает охотиться на... Камни! Пристально вглядывается в них, пока не найдёт подходящий по размерам. Отправил камушек в желудок, и пища, находящаяся в нём, перетрётся в несколько раз быстрее. Впрочем, крокодил может поглощать камни, если ему требуется балласт. Например, когда возникает необходимость двухчасовой подводной засады.
С ломиком на пасти
Скорлупа яичка, в котором формируется рептилия, довольно плотная. А мать, даже если аккуратно попытается раскусить её, рискует повредить собственного мальца. Природа наградила мелких специфическим роговым наростом на кончике пасти — он и поможет пробить выйти в свет. Пол детёнышей, кстати, не зависит от генетики. Если температура воздуха будет около 31°C, то вылупятся самцы. Ниже или выше — самки.
Следить за термометром
У нашего героя завышенные требования к температуре воды — не может он жить в холодных водоёмах. Если градус превышает отметку 20°C, то крокодил считает воду пригодной для житья. Но если температура будет ниже, то привередливое создание может и уйти в закат. Почуяв неладное, хищник пешком отправится на поиски более комфортных условий. Кстати, выносливость здесь на высоте, около 25 км легко пробежит!
Источник:
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А во вторых делать тут все равно ему нечего - потому что водичка не айс, в смысле наоборот)))