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Нильский крокодил: 9 фактов о крупнейшем крокодиле Африки

Нильский крокодил: 9 фактов о крупнейшем крокодиле Африки (16 фото)

Автор:
23 мая 2021 09:43
Сообщество : Животные
Метки: африка   интересно   крокодил   факты   фото   
723
16

Крокодил – по-настоящему крупное пресмыкающееся.

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Метки: африка   интересно   крокодил   факты   фото   
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3k
Эльза Вайнц 20 минут назад
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3k
Эльза Вайнц 14 минут назад
Паа-маа-гии-тее....
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3k
Эльза Вайнц 16 минут назад
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17k
Феникс 18 минут назад
Оно приятно, во первых до России значительно больше 25 км.
А во вторых делать тут все равно ему нечего - потому что водичка не айс, в смысле наоборот)))
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Горожанин 40 минут назад
Госьподи, какой этот идеальный человек - этот крокодил.
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