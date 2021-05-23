Нильский крокодил: 9 фактов о крупнейшем крокодиле Африки





Героя повествования обоснованно считают грозой всей Африки, здесь он распространён практически повсеместно. Удивительный хищник знаком многим с детства — это же «тот самый крокодил» из мульфильмов, фильмов, легенд и рассказов. Интересные особенности его крокодиловой жизни ещё как могут удивить! Обсудим?

Ленивые гурманы

У нильского хищника множество способов охоты, в том числе и пассивные. Крокодилы прекрасно чувствует тот момент, когда рыба идёт на нерест. Нити икры напоминают паутину, затянувшую всю водную толщу. Тогда крокодил ложится против течения, и открывает пасть. У хитреца получается перекусить, не делая при этом абсолютно ничего. Это прямо как двое из ларца, только здесь один и зелёный.