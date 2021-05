Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке

«Портреты Африки» отмечают ранний этап его карьеры. Хьюго сказал, что теперь у него гораздо более глобальное мировоззрение и есть личные работы в США, Китае, Мексике, Великобритании, Франции и Непале, среди других частей мира.

Эта фотогалерея иллюстрирует Руанду, Нигерию, Гану и Южную Африку через призму видения Хьюго и состоит из портретов из различных серий фотографий, которые художник собирал на протяжении многих лет. В этой статье представлены кадры из некоторых самых популярных серий Хьюго: Looking Aside, Kin, Permanent Error, The Hyena and Other Men, Wild Honey Collectors, 1994 и Messina/Musina.