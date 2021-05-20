Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке

Питер Хьюго – 44-летний южноафриканский фотограф, родившийся в Йоханнесбурге, а ныне живущий в Кейптауне. Будучи белым африканцем и изо всех сил пытаясь вписаться в культуру, его объект съёмки – Африка.
Он хорошо известен тем, что исследует маргинализированные сообщества в Африке с помощью своего яркого и провокационного искусства фотографии.
Альбиносы, слепые, люди со СПИДом, пожилые, ганские сборщики меда, рабочие на свалке электроники на окраине Аккры в Гане, актеры в нигерийской киноиндустрии, известной как Нолливуд, нигерийские укротители гиен и дети, пережившие руандийский геноцид 1994 года – все это является предметом почти двух десятилетий работы Хьюго.
Его откровенные портреты показывают окружающий мир, обращенный к культуре, проблемам, идентичности и привилегий. Фотограф описал свою работу как «прямую, заинтересованную, тщательно изучающую». Мы собрали лучшие из его мощных образов. Не забудьте рассказать нам, что вы думаете в комментариях!
Питер Хьюго начинал свою карьеру фотожурналиста, но быть «мухой на стене» ему не нравилось. Однако его работа открыла возможности для изучения его интересов и поиска собственного стиля.
«Я не был особенно хорошим фотожурналистом. Я был бесполезен в роли мухи на стене. Я хотел сделать работу, которая была бы более продуманной. Проблему своего присутствия я сделал сутью своей практики, признавая свое присутствие, признавая энергию и динамику между собой и моими субъектами. Я думаю о портрете как о медленной журналистике.»
«Я думаю, что вдохновение приходит во многих формах. Задача состоит в том, чтобы развить в себе восприимчивость к идеям. У меня нет явной цели. Главным источником вдохновения для работы является желание взаимодействовать с миром. Посмотреть на него. Чтобы проанализировать его. Чтобы ответить на его вопросы. Разные проекты имеют разные амбиции. Одни озабочены правдивостью портрета, другие рождены любопытной страстью к странствиям.»
Хьюго сказал, что его интерес к освещению реальности маргинализированных общин в Африке развивался органично: «в начале своей карьеры я часто изучал Африку. Находясь в поездках, я часто натыкался на идеи и предметы, которые, как я чувствовал, заслуживали более длительного и более тщательного подхода.»
«Портреты Африки» отмечают ранний этап его карьеры. Хьюго сказал, что теперь у него гораздо более глобальное мировоззрение и есть личные работы в США, Китае, Мексике, Великобритании, Франции и Непале, среди других частей мира.
Эта фотогалерея иллюстрирует Руанду, Нигерию, Гану и Южную Африку через призму видения Хьюго и состоит из портретов из различных серий фотографий, которые художник собирал на протяжении многих лет. В этой статье представлены кадры из некоторых самых популярных серий Хьюго: Looking Aside, Kin, Permanent Error, The Hyena and Other Men, Wild Honey Collectors, 1994 и Messina/Musina.
В своем проекте «Взгляд в сторону» Хьюго запечатлевает людей, чья внешность заставляет нас смотреть в сторону: альбиносов, слепых, пожилых и даже свою собственную семью. Он заставляет нас противостоять нашим предубеждениям по отношению к людям, которые необычны и в чем-то отличаются.
«Фотография использовалась государством как инструмент классификации и разделения. Все южноафриканцы должны были иметь при себе удостоверение личности с фотографией. Моя серия переворачивает всё с ног на голову, чтобы документировать жизнь людей, маргинализированных бойкой визуальной пропагандой освобожденной Южной Африки».
Серия «Постоянная ошибка» изображает массивную свалку технологических отходов со всего мира на окраине столицы Ганы и местных жителей, которые собирают и сжигают компоненты для извлечения кусочков ценных металлов для перепродажи, создавая токсичные отходы и подвергая этот район опасности.
«Я думаю, будет справедливо сказать, что Агбогблоши — мрачный и грязный памятник цифровой эре, нашей вере в технологию и ее устареванию. Эта идея излишков и отходов, которая является ключом к нашему цифровому опыту, не является тем, что многим людям кажется удобным для обращения. Мы находимся в такой обстановке, где геополитические дисбалансы используются для эффективного сброса отходов на бедные страны».
«Гиена и другие люди», снятая в Нигерии – самая популярная серия, изображающая группу странников, которые выступают с гиенами, бабуинами и питонами, чтобы развлечь толпу и продать традиционные лекарства. Поразительные фотографии исследуют отношения между людьми и животными, которых они взяли из дикой природы, как щенков.
«Люди и гиены – это семья, и то, что они делают с животными, имеет долгую историю и традиции. Я с этим не согласен. Но я вижу красоту в их отношениях с животными. И жестокость. Трудно занимать по отношению к ним судейскую позицию. Они также имеют дело с экономическими реалиями, отличными от тех, в которых живёт большинство людей в мире.»
В серии «Сборщики дикого меда» сфотографированы мужчины в центральной Гане, покрытых листьями и полиэтиленовыми пакетами. Они выполняют очень опасную работу по сбору меда из диких пчелиных ульев.
«Мед собирают, сжигая гнезда на деревьях. В результате, в мёде часто встречается сажа. Такой мёд может быть продан только на местных рынках по низким ценам. Это очень разрушительная форма труда, но это их единственное средство зарабатывать себе на жизнь.»
«1994» — это серия, которая показывает детей из Южной Африки и Руанды, родившихся после 1994 года. Обе страны были отмечены крупными историческими событиями в 1994 году, и серия изображает поколение детей, растущих в послереволюционную эпоху.
«Большинство снимков было сделано в деревнях по всей Руанде и Южной Африке. Существует тонкая грань между природой, воспринимаемой как идиллия и как место, где происходят ужасные вещи — пронизанное геноцидом, постоянно оспариваемое пространство. Если рассматривать это как метафору, то, чем дальше вы уходите от города и его систем управления, тем более примитивными становятся вещи. Иногда дети кажутся консервативными, живущими в упорядоченном мире; иногда в них есть что-то дикое, как в «Повелителе мух», месте, лишенном правил. Это наиболее заметно на изображениях Руанды, где одежда, пришедшая из Европы, с особым культурным значением переносится в совершенно другой контекст.»
Серия «Кин» показывает Южную Африку через портреты, пейзажи и натюрморты и исследует ее глубоко укоренившиеся социальные проблемы.
«Южная Африка – это такое раздробленное, шизофреничное, израненное и проблемное место. Это очень жестокое общество; шрамы колониализма и апартеида все еще остаются глубокими. Вопросы расовой и культурной опеки пронизывают все аспекты жизни общества, и наследие насильственной расовой сегрегации отбрасывает длинную тень. Как можно жить в этом обществе? Как можно взять на себя ответственность за историю и в какой мере следует стараться? Как воспитать семью в таком противоречивом обществе?»
Похожий подход фотограф использовал и в своем проекте о самом северном городе Южной Африки на границе с Зимбабве – Мусине. Он отражает раны и шрамы расы, класса и национальности, которые сохраняются там.
«Самая сложная часть моей работы – это редактирование. Самое ценное в моей работе то, что она очень редко мне надоедает. Это держит меня возбужденным и любопытным.»
Противоречивые работы Хьюго вызвали такую же противоречивую реакцию во всем мире, но он остается одним из лучших южноафриканских фотографов за свой честный и прямой подход.
«Я всегда удивляюсь тому, как мои недоброжелатели относятся к моей работе. Диалог – это хорошо, верно? Необходимо вести беседы на трудные темы. Если моя работа вызывает споры, я счастлив. Это значит, что она актуальна.»
Работы Pieter Hugo были представлены на крупных персональных выставках в лучших музеях мира, таких как Museu Coleção Berardo в Лиссабоне, Museum für Kuns und Kulturgeschichte в Дортмунде, Национальной портретной галерее в Лондоне, Институте Современного Искусства в Брисбене, Мультимедиа Арт Музее в Москве, Музее Людвига в Будапеште, Fotografiska в Стокгольме, MAXXI в Риме и многих других, а также на многих групповых выставках в таких учреждениях, как Tate Modern, музей Фолькванга, Фонд Калуста Гюльбенкяна и Сан-Паулу Бьеналь.
Фотографии попали в известные государственные и частные коллекции, среди которых MOMA NY, V&A, Centre Pompidou, J Paul Getty Museum и Rijks Museum. В 2018 году Хьюго получил премию Discovery Award на фестивале Rencontres d’arles и премию KLM Paul Huf Award, а в 2011 году-премию Сейду Кейта на биеннале африканской фотографии Rencontres de Bamako.
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