Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке









Он хорошо известен тем, что исследует маргинализированные сообщества в Африке с помощью своего яркого и провокационного искусства фотографии.





Альбиносы, слепые, люди со СПИДом, пожилые, ганские сборщики меда, рабочие на свалке электроники на окраине Аккры в Гане, актеры в нигерийской киноиндустрии, известной как Нолливуд, нигерийские укротители гиен и дети, пережившие руандийский геноцид 1994 года – все это является предметом почти двух десятилетий работы Хьюго.





Его откровенные портреты показывают окружающий мир, обращенный к культуре, проблемам, идентичности и привилегий. Фотограф описал свою работу как «прямую, заинтересованную, тщательно изучающую». Мы собрали лучшие из его мощных образов. Не забудьте рассказать нам, что вы думаете в комментариях!



