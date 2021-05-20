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Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке

Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке (30 фото)

Автор:
20 мая 2021 10:06
Сообщество : Жизнь
Метки: африка   в мире   жизнь   люди   нигерия   фото   
1051
30

Питер Хьюго – 44-летний южноафриканский фотограф, родившийся в Йоханнесбурге, а ныне живущий в Кейптауне. Будучи белым африканцем и изо всех сил пытаясь вписаться в культуру, его объект съёмки – Африка.

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Метки: африка   в мире   жизнь   люди   нигерия   фото   
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23k
Vazari 2 часа назад
А фотки где?
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3k
Азиз Ниязов Час назад
Ученые генетики объяснили почему белые и азиаты более успешны, чем черные. Оказывается во всем причина присутствие генов неандертальцев и деносовцев. Они помогают быстрее приспосабливаться и быстрее перестраивать социум под новые условия. Т.к. в Африке всегда был благоприятный климат, а на севере все быстро менялось...
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6k
Игорь Час назад
29 фото куда то пропали
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824
Сергей Час назад
какие несчастные люди. надо им подкинуть баблишка и цивилизованных ништячков. Что бы они размножались не отвлекаясь на добывание еды и одежды.
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