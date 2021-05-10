Австралийский Айболит делает протезы для слонов

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Уже четыре года ветеринарный врач из Австралии Хлоя Бутинг заботится о здоровье слонов в разных странах мира. В Таиланде и ЮАР она заботится о том, чтобы защитить слонов от браконьеров и делает протезы для животных, наступивших на мины.
Австралийский ветеринар Хлоя Бутинг по прозвищу "Доктор из джунглей" спасает слонов по всему миру: лечит их, спасает от браконьеров и даже обеспечивает протезами тех, кто наступил на мину.
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Хлоя Бутинг помогает слонам с 2018 года. Тогда она присоединилась к команде ветеринаров, работавших в Таиланде, в окрестностях города Чианг Май, где помогала слонам, получивших ранения от противопехотных мин, которые часто встречаются на границе Таиланда и Мьянмы. "Мы делали очень важную работу, обеспечивая лечение животным, которые наступили на мины и потеряли колечности", - говорит она.
Доктор Бутинг признается, что ей было очень мучительно наблюдать за страданиями слонов, и все-таки она радовалась и гордилась тем, что вместе с командой единомышленников помогает раненым животным обрести качество жизни, которого без их помощи слоны бы никогда не достигли.
Слоны с протезированными конечностями оставались на заповедной территории под наблюдением врачей. Когда животные спали, врачи снимали им протезы и обеспечивали уход за ними. В частности, они снимали кожаный "носок", прикрывающий культю, и присыпали ее тальком. "Тогда "носок" на культе хорошо сидит, не натирает и не сползает, и протез крепко прилегает", - объясняет она.
Как рассказала доктор Бутинг, полностью осознать, сколько опасностей угрожает слонам, ей вдалось только позднее, когда она уехала в Южную Африку, чтобы участвовать в программе по защите слонов и носорогов от браконьеров. "Как ни печально, но там животных на каждом шагу поджидают опасности - от лишения территорий, которые распахивают под поля, до браконьерства и продажи диких животных на черном рынке, - рассказывает она. - Африка - жестокое место".
Несмотря на это мнение, Бутинг и сегодня работает в Африке, занимаясь спасением животных от браконьеров.
Несмотря на это мнение, Бутинг и сегодня работает в Африке, занимаясь спасением животных от браконьеров.
Сеголня Бутинг участвует в программе спасения слонов от браконьеров на юге Африки. Она работает в составе команды специалистов на границе Мозамбика и ЮАР, перемещая слонов, которым грозит опасность от браконьеров.
По ее словам, каждый человек может спасать мир от экологической катастрофы, и для этого вовсе не обязательно ехать в Африку. "Для начала достаточно задуматься о том, что ты покупаешь, откуда это пришло и какие экологические последствия имеет производство того или иного товара", - рассказывает она.
По ее словам, каждый человек может спасать мир от экологической катастрофы, и для этого вовсе не обязательно ехать в Африку. "Для начала достаточно задуматься о том, что ты покупаешь, откуда это пришло и какие экологические последствия имеет производство того или иного товара", - рассказывает она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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