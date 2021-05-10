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Австралийский Айболит делает протезы для слонов

Австралийский Айболит делает протезы для слонов (7 фото)

Автор:
10 мая 2021 12:24
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Хлоя Бутинг   африка   животные   помощь животным   слоновьи протезы   слоны   таиланд   
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Уже четыре года ветеринарный врач из Австралии Хлоя Бутинг заботится о здоровье слонов в разных странах мира. В Таиланде и ЮАР она заботится о том, чтобы защитить слонов от браконьеров и делает протезы для животных, наступивших на мины.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ветеринар   Хлоя Бутинг   африка   животные   помощь животным   слоновьи протезы   слоны   таиланд   
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27k
Slonyash 22 минуты назад
Бедные животинки...
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−166
xxlist 3 часа назад
Лучше бы пенсионерам отдала!
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