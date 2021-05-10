Австралийский Айболит делает протезы для слонов

Как рассказала доктор Бутинг, полностью осознать, сколько опасностей угрожает слонам, ей вдалось только позднее, когда она уехала в Южную Африку, чтобы участвовать в программе по защите слонов и носорогов от браконьеров. "Как ни печально, но там животных на каждом шагу поджидают опасности - от лишения территорий, которые распахивают под поля, до браконьерства и продажи диких животных на черном рынке, - рассказывает она. - Африка - жестокое место".

Несмотря на это мнение, Бутинг и сегодня работает в Африке, занимаясь спасением животных от браконьеров.