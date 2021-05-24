Назвавший Кадырова шайтаном подросток извинился и исчез из соцсетей

17-летний тиктокер из Перми принес свои искренние извинения за оскорбление уважаемого Рамзана Ахматовича. С момента публикации ролика, в котором пермяк называет Кадырова шайтаном прошло всего три дня. Оперативность работы "министерства извинений", конечно, поражает.





В своем новом видео блогер сообщил, что решил хайпануть на имени Кадырова ради привлечения подписчиков. Затем извинился, назвал себя самым настоящим шайтаном и лохом, снова извинился и удалил свои аккаунты в соцсетях.