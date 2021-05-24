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Назвавший Кадырова шайтаном подросток извинился и исчез из соцсетей

Назвавший Кадырова шайтаном подросток извинился и исчез из соцсетей (5 фото + 2 видео)

Автор:
24 мая 2021 12:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   извинения   кадыров   подросток   политика   шайтан   
1645
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Пермяк рассказал, что сам решил извиниться, поскольку заметил за собой слежку.

Источник:

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Метки: видео   извинения   кадыров   подросток   политика   шайтан   
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11  комментариев
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6k
Goldsmith 46 минут назад
Кадыров нашёл себе равноценных соперников.
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−111
человек в телогрейке 2 минуты назад
пгавославная расия
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709
Карл Такойто 8 минут назад
Ссылка youtu.be

Как то так
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41k
Соломей 11 минут назад
участвуйте во флешмобе"Натягивание собственного глаза на жопу, если у вас там мозг".
заодно и из соцсетей удалитесь, делом займётесь,
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2k
Заряд бодрости 15 минут назад
Хоть один извинившийся бы рассказал, чо там за кадром происходит, как наезжают, как давят, угрожают...
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10k
Николай Полчаса назад
Не тиктокер а дер:мо?окер. Сначала оскорбил человека пользуюясь мнимой безнаказанностью, а потом как последний трус слился. Что же это за такое поколение отстоев в нашей стране вырастает!?
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465
Areskoi Николай 18 минут назад
У меня на работе был такой. 19 лет. Начал мне рассказывать как он материт людей в интернете. На что ему был задан вопрос: - "В глаза сможешь? - Люди моего поколения так самовыражаются!". Попробовал ему объяснить, что так делать нельзя и за словами надо следить... Но он не понял этого к сожалению. Он же так самовыражается. Кто он, я ему пояснил позже, и он же согласился с этим.
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875
Сергей Полчаса назад
Чет подумал, что именно этот малой часть подставы для горных абезьян. Типа, их раздраконить, спровоцировать на действия, а там засада и публичное унижение на камеру от наших. Типа, у себя в горах выйопуйтесь. Ошибся. Жаль.
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2k
Чувак Полчаса назад
Картина неизвестного, но уже принёсшего свои самые искренние:
"Налогоплательщики РФ забрасывают извинениями главу дотационной республики"
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32k
Alex Полчаса назад
Это че, флешмоб какой-то?
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4k
Мистер Фикс 41 минуту назад
Дурной пример заразителен.
Думал, в Перми не найдут?
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