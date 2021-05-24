Назвавший Кадырова шайтаном подросток извинился и исчез из соцсетей

Пермяк рассказал, что сам решил извиниться, поскольку заметил за собой слежку.
17-летний тиктокер из Перми принес свои искренние извинения за оскорбление уважаемого Рамзана Ахматовича. С момента публикации ролика, в котором пермяк называет Кадырова шайтаном прошло всего три дня. Оперативность работы "министерства извинений", конечно, поражает.
В своем новом видео блогер сообщил, что решил хайпануть на имени Кадырова ради привлечения подписчиков. Затем извинился, назвал себя самым настоящим шайтаном и лохом, снова извинился и удалил свои аккаунты в соцсетях.
Источник:
«Два дня назад ради привлечения подписчиков я позволил себе оскорбления в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Я сразу пожалел о своем поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею о своем поведении. Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович», - говорит на видео подросток.
Напомним, что все началось с другого подростка из Дагестана, который 17 мая во время общения Кадырова с подписчиками в "Инстаграме" отправил сообщение, назвав того шайтаном. Глава Чечни с веселым смешком пообещал найти автора комментария и сурово наказать. И нашел. Причем извиняться за проступок дагестанца пришлось не только ему, но и его родственникам.
Источник:
Надо сказать, что подросток из Перми решил "обратиться" к Кадырову, после того как в Instagrame начал набирать обороты хештег #КадыровШайтан в поддержку 15-летнего дагестанца.
И вот как это выглядит. Ждем лавины извинений...
И к слову, в начале мая, еще до истории с шайтаном, "Новая газета" выпустила спички с изображением Кадырова и разместила их в известном онлайн-магазине. Сейчас же там их уже не найти. Извинились и сняли с продажи.
Я дико извиняюсь, если на лицевой стороне коробка - горящяя борода, то что же горит на задней?!— Леонид Ильич (@Leonid_IB) May 16, 2021
А что касается пермяка, то подросток после публичных извинений дал комментарий журналистам, и рассказал, что начал опасаться за свою жизнь, поскольку заметил за собой слежку. По словам блогера, его место жительства узнали «нежелательные товарищи».
«Я решил, что лучше сам извинюсь, чем потом в лесу…», - сообщил тиктокер Telegram-каналу Baza.
Источник:
- "Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном
- Сломал систему: Кадыров вместе с Емельяненко извинились перед Канделаки
- Кадыров снова потребовал извинений от Зеленского
- Издание "Проект" рассказало о полигамности Кадырова и показало его вторую жену
- Кадыров заставил чеченца, бросившего в парня банку, принести публичные извинения
Понравилось28
Как то так
заодно и из соцсетей удалитесь, делом займётесь,
"Налогоплательщики РФ забрасывают извинениями главу дотационной республики"
Думал, в Перми не найдут?