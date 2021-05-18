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Смут — нестандартная единица измерения расстояний

Смут — нестандартная единица измерения расстояний (5 фото)

Автор:
18 мая 2021 09:27
Метки: Смут   единица измерения   интересно   история   мост   познавательно   факты   фото   
206
5

Студенты решили разметить Гарвардский мост, соединяющий Бостон и Кембридж, чтобы точно знать, сколько ещё до института. В качестве средства измерения расстояния был выбран один из студентов,

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Еще крутые истории!
Метки: Смут   единица измерения   интересно   история   мост   познавательно   факты   фото   
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Франц Лефорт 56 минут назад
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Едондер пуп Час назад
У нас круче: есть универсальный эталон для измерения чего угодно, и фамилия подходящая - и на фут и на пуд похожая))
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