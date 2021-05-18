Смут — нестандартная единица измерения расстояний

Готовы ли мы на унижение в коротком временном периоде ради грядущих долгосрочных благ? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. И не факт, что искренне. Принцип многих закрытых студенческих английских и американских обществ основывается примерно на таком принципе. Тем, кто действительно желает стать их членом, предстоят нелегкие испытания, которые порой ужасают. Но взамен он попадает в касту «избранных» и долгие годы дальнейшей жизни может опираться на их поддержку. Одному из студентов даже пришлось измерить собой мост. Рассказываем, что из этого вышло.

Как раздражение на погоду помогло придумать испытание

Гарвардский мост внешне не является каким-то особенным архитектурным сооружением и подобен многим другим мостам. Если бы не одно «но». Он, соединяющий Кембридж и Бостон, однажды стал местом испытания для одного студента в ходе его так называемой «адской недели». Потому что этим студентом, Оливером Редом Смутом, учащимся в Массачусетском технологическом институте, члены местного братства решили произвести измерение моста. Идея принадлежала одному из старшекурсников — Тому О'Конору, члену братства, который каждый день проделывал путь по мосту несколько раз в день.

Подобные прогулки раздражали его, как и многих других студентов, проживающих не в кампусе, а на другом берегу реки, в Бостоне. Особенно неудобно было даже не бесконечное хождение по надоевшему маршруту, а то, что нередко ненастная погода и однообразный пейзаж навевали скуку, а в туман совершенно непонятно было, долго ли еще осталось идти. И вот, в один из октябрьских дней в голову Оливера пришла идея: измерить мост одним из новичков. Выбор пал на Оливера Смута, первокурсника ростом 170 см. В том наборе студентов он имел самый маленький рост, соответственно, должен был лечь на мост для нанесения отметок максимальное количество раз и устать больше всех. Словом, идеально подходил для этого требующего выносливости испытания. Еще одной причиной являлось то, что фамилия Смут созвучна со словом «фут», и это показалось старшекурсником забавным.

Смуты — они поинтереснее футов будут

В назначенное для испытания время Оливер и его будущие «братья» начали производить замеры. Юноша ложился на мост, товарищи делали отметку у его головы, и процедура повторялась много раз. Правда, силы все же покинули бедного первокурсника еще до конца испытания. Но процесс так захватил всех остальных участников, что те стали настойчиво и бережно продолжать начатое.

Под конец испытания Смут уже не мог подниматься и опускаться на мост самостоятельно

Живая линейка переносилась все дальше и дальше. Результат составил 364,4 Смута. Потому что фамилия принятого в братство студента стала новой мерой измерения.

Отметим, что «смуты» были на ура приняты студентами, которые теперь точно знали, сколько им осталось идти, а также полицейскими. Потому что последним стало очень удобно сообщать о местах происшествий, например ДТП, используя смуты: «Инцидент произошел на 42-м смуте». Учащиеся усердно обновляли отметки каждый триместр, они стали настоящей достопримечательностью.





Шоу не будет, придется использовать плиты

В 1987 году мост реконструировали — и старые отметки исчезли. Представители местных властей связались с Оливером Смутом, который по иронии судьбы к тому времени уже стал президентом Американского национального института стандартов. Причем позвонили ему не просто так, а с просьбой повторить его «подвиг» студенческих лет, дабы возобновить отметки. Бывший выпускник Массачусетского технологического института вежливо отказался, сказав, что, пожалуй, не готов испытать столь незабываемые ощущения снова.

Оливер Смут на финальной отметке

Так что при строительстве моста просто использовали специальные плиты, ширина которых составляла 1,7 метра, рост Смута. И хотя многие жалели о том, что шоу с участием бывшего студента и признанного специалиста не состоялось, главное было сделано. Знаменитые отметки были восстановлены. Тем более, что в отличие от отметок краской, швы между плитами даже не нужно регулярно восстанавливать, их и так видно невооруженным глазом. А вы бы согласились пройти такое испытание?